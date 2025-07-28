واردات ۴۰۰ تن روغن و تشکیل ۳۷۹ پرونده تخلف، بازار را سامان داد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان با اعلام این خبر، گفت: بلافاصله پس از بروز بحران، جلسه ای فوری با حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، شرکت های پخش، اتاق اصناف، ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برگزار و ساختار اجرایی تنظیم بازار فعال شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: در این جلسات، وضعیت اقلام ضروری از جمله گوشت، برنج، روغن و آرد مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای تأمین مستمر آن ها اتخاذ شد.

وی با اشاره به عملکرد موفق در تأمین کالاها افزود: طی ۱۲ روز گذشته بیش از ۴۰۰ تن روغن خوراکی به استان وارد شده و خوشبختانه کمبودی در این زمینه احساس نشده است.

خلیقی ادامه داد: برای نظارت بر بازار، گشت های بازرسی به شکل گسترده فعال شدند که حاصل آن انجام یک هزار و ۷۲۰ مورد بازرسی و تشکیل ۳۷۹ پرونده تخلف به ارزش ۴۱ میلیارد ریال بود که عمده این تخلفات مربوط به حوزه برنج، روغن، نانوایی ها، فرآورده های پروتئینی و قند و شکر بوده است.

مدیرکل صمت کردستان همچنین به اقدامات انجام شده در بخش صنعت اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت، بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی وضعیت تأمین آرد، گندم مورد نیاز صنایع و نیز مدیریت سوخت و انرژی واحدهای تولیدی انجام شد تا در شرایط بحرانی از تداوم فعالیت های صنعتی اطمینان حاصل شود.

وی در پایان تأکید کرد: با هماهنگی بین بخشی، تلاش می شود روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان با پایداری ادامه یابد و از بروز تنش های احتمالی در بازار جلوگیری شود.