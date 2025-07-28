ماهیان سد بوکان قربانی افزایش آلاینده های آبی شدند

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ رحیم عبدالکریمی اظهار کرد: در بررسی اولیه کارشناسان این اداره مشخص شد چندین قطعه ماهی در حاشیه سد شهید کاظمی بوکان بر اثر کاهش اکسیژن موجود در آب به دلیل کاهش عمق آب و گرمای هوا و همچنین افزایش آلایندههای آب است.
وی اضافه کرد: هنگامی که آب ساکن باشد و جریان پیدا نکند، میزان اکسیژن آن کاهش مییابد و به احتمال زیاد علت مرگ ماهی ها هم همین کاهش اکسیژن است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: پرندگان کنارآبزی نیز به صورت غریزی دوست دارند که ماهی را به صورت زنده در داخل آب صید کنند و از ماهی تلف شده به عنوان غذا استفاده نمیکنند و همین امر باعث میشود که لاشه ماهیها برای مدت زمان زیادی داخل آب شناور باشد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل گرمای هوا، احتمال فاسد شدن سریع ماهیهای تلف شده وجود دارد، از شهروندان خواست از مصرف این ماهیها خودداری کنند.
عبدالکریمی بیان کرد: در سالهای گذشته نیز مرگ و میر ماهیها در این فصل در دریاچه سد شهید کاظمی بوکان گزارش شده است و این موضوع مختص به امسال نیست.
سد بوکان در جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد و پرآبترین سد آذربایجان غربی با ظرفیت حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که بر روی رودخانه زرینه رود احداث شده است.
