استاندار کردستان ۲ روز عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش کرد پرس، براساس اطلاعیه منتشرشده از سوی روابط عمومی استانداری کردستان، استاندار با ابراز تأسف عمیق نسبت به درگذشت «حمید مرادی»، «چیاکو یوسفی نژاد» و «خبات امینی»، این ضایعه جان سوز را به خانواده های داغدار آنان و عموم مردم طبیعت دوست کردستان تسلیت گفت.

در بخشی از پیام استاندار آمده است: «با نهایت تأثر و تأسف، ضایعه تلخ و جان سوز درگذشت سه تن از فعالان دلسوز، فداکار و غیور محیط زیست، زنده یادان حمید مرادی، چیاکو یوسفی نژاد و خبات امینی، که در جریان عملیات اطفای حریق در ارتفاعات کوه آبیدر سنندج جان خود را ایثارگرانه فدا کردند، موجب اندوه عمیق مردم شریف کردستان و دوستداران طبیعت در سراسر کشور شد».

استاندار کردستان با قدردانی از فداکاری این فعالان محیط زیست، تأکید کرد که نام و یاد آنان به عنوان شهدای راه طبیعت در حافظه جمعی مردم ماندگار خواهد ماند.