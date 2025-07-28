مرز مهران انتخاب ۶۰ درصد زائران اربعین در سامانه سماح

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سجاد رحمانی اظهار کرد: تا امروز نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر از افرادی که قصد شرکت در پیادهروی اربعین حسینی را دارند، در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
وی افزود: ثبتنام در سامانه سما چح به آدرس samah.haj.ir تا تاریخ ۲۲ مرداد ادامه دارد و تاکنون ۶۰ درصد از زائران، مرز زمینی مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کردهاند.
رحمانی با اشاره به خدمات ارائه شده در سامانه سماح، اظهار داشت: خدمات بیمهای از مبدا تا مقصد و خدمات هلال احمر به زائرانی که در این سامانه ثبتنام میکنند، تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: همچنین، ۲۰۰ هزار دینار ارز زیارتی از طریق چهار بانک به این عزیزان پرداخت خواهد شد.
مدیر حج و زیارت ایلام از زائران خواست با در دست داشتن کد رهگیری ثبتنام، به بانکهای عامل مراجعه و ارز زیارتی خود را دریافت کنند.
