به گزارش خبرگزاری کردپرس، سیدزاهدین چشمهخاور افزود: از این تعداد، ۲۷۱ هزار و ۳۰۰ نفر از زائران ایرانی و ۶۷ هزار و ۲۲۳ نفر از اتباع خارجی بودهاند.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر تردد وسایل نقلیه در سطح استان طی این ایام، اظهار داشت: مجموع تردد ثبتشده در محورهای مواصلاتی استان ایلام طی ماه محرم به پنج میلیون و ۸۸۰ هزار و ۹۹۴ مورد رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام همچنین گفت: بر اساس دادههای سامانههای ترددشمار، محور ایلام – چوار با ۲۹۸ هزار تردد و محور ایلام – سرابله با بیش از ۲۳۳ هزار تردد، پرترددترین مسیرهای استان در این مدت بودهاند.
چشمهخاور در پایان بر آمادگی کامل مجموعه راهداری برای تسهیل تردد زائران در ایام اربعین تاکید کرد و از عموم زائران خواست نکات ایمنی را در سفرهای جادهای رعایت کنند.
