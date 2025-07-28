دولت اقلیم به طور کامل در اختیار شرکت ایگل پست قرار گرفته است

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در تازه‌ترین پست فیس‌بوکی خود سند تازه‌ای منتشر کرده است که نشان می‌دهد شرکت "ایگل پست" کنترل اکثر ادارات اقلیم در اربیل و دهوک را در دست گرفته است.

او نوشته است: «دولت اقلیم تماماً در اختیار شرکت ایگل پست قرار گرفته است، و هر اداره‌ای که باشد به این شرکت واگذار شده است.»

این پست پس از اظهار نظر یکی از شهروندان منتشر شده که به او گفته بود: «کاک علی لطفاً سکوت نکن، شرکت ایگل پست تقریباً کنترل تمام ادارات دولتی در اربیل و دهوک را به‌دست گرفته است.»

شهروند دیگری نیز گفته است: «در اربیل به مدیریت مرکز اقامت مراجعه کردیم، تمام مراحل را انجام دادیم، گفتند برنگردید، از طریق پست برایتان می‌فرستیم.»

علی حمه‌صالح همچنین گفته است که اکنون افراد ناچارند مبلغ ۵۵ هزار دینار بپردازند تا اقامه‌شان دوباره برایشان پست شود.

او در ادامه افزود: «عقید چیمن هم در این‌باره صحبت کرده و اسنادی را از وزارت کشور ارائه داده که نشان می‌دهد شهروندان باید برای امور ساده‌ای مانند تولد و فوت هم به اداره گذرنامه و مرزبانی مراجعه کنند.»