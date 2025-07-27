۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل بحران تنش آبی در کردستان اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، مهدی زاده، معاون مهندسی و توسعه منابع آب و فاضلاب کشور، در بازدید از مجتمع آبرسانی باغلوجه سقز، ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی در مناطق غربی کشور، مطالعات جامع برای تأمین آب پایدار ۲۵۰ روستای شهرستان سقز آغاز شده و این روستاها از ظرفیت سدهای چراغ ویس و شهید کاظمی بهره مند خواهند شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲۴ روستا تحت پوشش مطالعات سد چراغ ویس و ۱۲۶ روستا نیز از منابع سد شهید کاظمی بهره مند خواهند شد و همچنین تکمیل پروژه مجتمع آبرسانی باغلوجه که ۱۴ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد، جزو اولویت های اصلی دولت خواهد بود.

مهدی زاده با اشاره به وضعیت عمومی کشور در حوزه تنش آبی، اظهار کرد: در حال حاضر، ۵۳ شهر کشور با تنش شدید آبی مواجه هستند و طی سال گذشته، آبرسانی به بیش از ۲۴۳۰ روستا در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از طرح های آبرسانی، بر لزوم نوسازی زیرساخت های فرسوده در روستاها تأکید کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد روستاهای سقز با کمبود آب و فرسودگی شبکه توزیع مواجه اند که این مسئله نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار و هدفمند است.

ضیاءالدین نعمانی، سرپرست فرمانداری ویژه سقز نیز در این نشست اظهار کرد: تسریع در تکمیل چهار مجتمع آبرسانی باغلوجه، کوچه طلا، خورخوره و اوباتو از مطالبات اصلی مردم منطقه است و همچنین، ساماندهی فاضلاب ۱۹ روستای بالادست و افزایش ناوگان تانکرهای سیار از جمله اقدامات در دست پیگیری برای عبور از بحران فعلی است.

نعمانی با اشاره به وضعیت روستاهای بحرانی از جمله کیله شین، میرده، چراغ ویس و بله جر، خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی آب در این مناطق شد.