ضربه ۱۰۰ میلیاردی پلیس سقز به شبکه قاچاق لوازم سرمایشی

به گزارش کرد پرس، سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی استان کردستان در توضیح جزئیات این عملیات، گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سقز، یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق در یکی از محورهای ارتباطی شهرستان شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، ۱۷۶ دستگاه کولرگازی ۲۴ هزار بی نشان و بدون مدارک گمرکی با برندهای مختلف کشف شد که طبق نظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر استمرار مبارزه با پدیده قاچاق به عنوان یکی از تهدیدهای جدی برای تولید ملی، اظهار کرد: در این عملیات، یک نفر بازداشت و پس از تشکیل پرونده اولیه، تحویل مراجع قضایی شد.

پلیس استان کردستان ضمن هشدار به سودجویان اقتصادی، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق کالا، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.