خلع سلاح کردهای سوریه بدون دادن تضمین سیاسی ممکن نیست

به گزارش کردپرس، ولید فارس، سخنگوی دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او، در مصاحبه ای پیرامون موقعیت نیروهای کرد سوریه گفت: «کردهای سوریه بیش از یک دهه با تروریسم، بهویژه داعش، مبارزه کردهاند و از حمایت نظامی آمریکا برخوردار بودهاند. انتظار خلع سلاح آنها، بدون اینکه جایگاه سیاسیشان مشخص شود، غیرواقعبینانه است.»
فارس با اشاره به تجارب موفق جهانی در مدیریت تنوع، خواهان شکلگیری یک مدل فدرال در سوریه شد. او نمونههایی مانند سوئیس، کانادا، بلژیک و منطقه اقلیم کردستان عراق را به عنوان الگوهای موفق برای کشورهای چندقومیتی و چندمذهبی نام برد و تأکید کرد:«وقتی کشوری متنوع است و دوران سختی را پشت سر گذاشته، دولت مرکزی باید موجودیت همه مؤلفهها را به رسمیت بشناسد. این مسئله فقط بحث قانون اساسی نیست؛ مسئله نیت واقعی حاکمیت مرکزی برای دربرگرفتن تنوع و کثرت است.»
او افزود: «مسئله اصلی امروز این است که آیا مرکز حاضر است مناطق مختلف را به رسمیت بشناسد یا نه.»
خلع سلاح کردها؟ بدون دادن تضمین، ناممکن است
مشاور سابق ترامپ با رد امکان خلع سلاح فوری کردهای سوریه گفت: «این نیروها امروز قدرتمندترین بازیگر نظامی خارج از دولت در سوریه هستند. چنین نیرویی که بهطور مداوم علیه تروریسم جنگیده و از سوی آمریکا آموزش دیده و تجهیز شده، بدون تضمینهای سیاسی روشن سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.»
او با اشاره به حمایت دیرینه واشنگتن از نیروهای کرد افزود: «صحبت از خلع سلاح وجود دارد، اما وقتی به واقعیت میرسیم، چنین اقدامی بعید است. آمریکا چنین چیزی را هم به سادگی نخواهد پذیرفت.»
تهدید جهادگرایان و مسئولیت آمریکا
ولید فارس همچنین نسبت به نفوذ فزاینده گروههای جهادی در دولت موقت کنونی سوریه هشدار داد و گفت:«اگر این گروهها اصلاح نشوند، پروژهشان چیزی جز طرد تنوع ها و مخالفت با کثرت گرایی در سوریه نیست. حمله به علویها، دروزیها، مسیحیان و حتی سنیهای سکولار گواهی بر این رویکرد است.»
او از دولت آمریکا خواست موضعی قاطعتر در برابر ایدئولوژیهای افراطی اتخاذ کند: «اگر آمریکا میخواهد سوریه را از بحران خارج کند، باید بیانیهای صریح صادر کند؛ درست مانند کاری که گورباچف برای پایان شوروی انجام داد.»
نیاز به در پیشض گرفتن مسیر سیاسی نوین
ولید فارس در پایان تأکید کرد که آینده سوریه به پذیرش متقابل میان حکومت مرکزی و جوامع قومی-مذهبی بستگی دارد. او گفت:«بدون بهرسمیتشناختن متقابل، سوریه به دوران استبداد بازخواهد گشت. فقط از دل یک نظم سیاسی متوازن و مبتنی بر دادن حقوق برابر میتوان ثبات پایدار را در سوریه برقرار کرد. کردها و دیگر جوامع نباید در آینده سیاسی کشور نادیده گرفته شوند.»
