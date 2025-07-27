نبرد ترکیه و پ.ک.ک ۲ هزار میلیارد دلار هزینه داشته است

به گزارش کردپرس، تونجر بکرهان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) که نقشی کلیدی در روند صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ایفا کرده است، در گفتوگویی با روزنامه هندو تأکید کرد که هند بهدلیل پیوندهای تمدنی و تاریخی با کردها، مسئولیتی بزرگتر در حمایت از این توافق تاریخی دارد.
او ضمن اشاره به اعلام آتشبس اخیر از سوی پ.ک.ک، آن را «پیروزی برای مردم ترکیه» و گامی در جهت صلح برای منطقه غرب آسیا و جهان دانست. بکرهان با تأکید بر پیوندهای فرهنگی و زبانی میان مردم هند و کردها گفت:«مردمان ترکیه که برندهی صلح باشند، ملتهای غرب آسیا و جهان نیز برنده خواهند بود. در این میان، مهم است که روابط تاریخی و فرهنگی میان کردها و مردم هند را به یاد آوریم. هر دو ملت، از ریشههای مشترک زبانی در خانوادهی هندواروپایی برخوردارند؛ زبانهایی چون کردی و سانسکریت، میراث مشترکی دارند که به هزاران سال پیش بازمیگردد.»
او ادامه داد: «تبادلات تجاری و فرهنگی در طول تاریخ، تداومی میان جغرافیای کردی و هند ایجاد کردهاند. به باور ما، این نزدیکی تاریخی و فرهنگی، مسئولیتی طبیعی بر دوش هند میگذارد که نهفقط یک همراهی دیپلماتیک، بلکه نوعی همبستگی برادرانه باشد.»
روند جدید صلح در اکتبر ۲۰۲۴ و با اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا (MHP) آغاز شد؛ ابتکاری که با حمایت عبدالله اوجالان و بیانیه تاریخی او در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح همراه شد. حزب برابری و دموکراسی خلقها نقش میانجیگرایانهای میان دولت ترکیه و اوجالان در این روند ایفا میکند و هیئتهای آن، بارها با مقامات دولت برای تقویت مسیر صلح دیدار کردهاند.
با وجود اعلام آتشبس، بکرهان تأیید کرد که هنوز در برخی مناطق کردنشین درگیریهایی گزارش میشود. او خواستار توقف فوری عملیاتهای نظامی شد و گفت: «در چنین مرحلهای، نباید هیچ عملیاتی انجام شود و تمامی مواضع نظامی باید ترک شوند.»
رئیس مشترک حزب DEM، همچنین خاطرنشان کرد که حمایت از این روند صلح، تنها راه خروج ترکیه از وضعیت بحرانزای فعلی است، زیرا به گفته او:«ترکیه به ساختاری اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که مدام بحران تولید میکند. برآوردها نشان میدهد که درگیریهای چند دههای میان پ.ک.ک و ارتش ترکیه، حدود ۲ هزار میلیارد دلار هزینه به بار آورده است. اکنون نهتنها شرایط داخلی، بلکه تحولات منطقهای نیز نشان میدهند که ادامهی این درگیریها ممکن نیست. در همین راستا، آقای اوجالان با درک این بنبست داخلی و منطقهای، دست به یک حرکت راهبردی زده تا زمینهی صلح را تقویت کند.»
بکرهان در پایان بر لزوم تحقق ایجاد چشماندازی کثرتگرا برای جامعه ترکیه تأکید کرد: «ما بر این باوریم که جامعه ترکیه باید بر پایهی همزیستی اقوام و ملل گوناگون – کردها، عربها، ارمنیها، آشوریها و دیگران – بازسازی شود. این مسیر، هم به سود ترکیه است و هم منطقه و جهان.»
