مردم استان ایلام و مهران در اولویت جانمایی دستفروشان اربعین

به گزارش خبگزاری کردپرس، عباس میرزاد با اشاره به نقش کلیدی استان در استقبال از زائران امام حسین (ع)، خواستار انسجام بیشتر در اقدامات اجرایی نسبت به سال‌های گذشته شد. و با تقدیر از تلاش‌های حوزه بانک‌ها و در سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد: خدمات امسال با کیفیت بالاتری ارائه شود و زیرساخت‌های اقتصادی از جمله سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی اقلام تغذیه و ساماندهی نیروهای خدماتی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما به سرعت در حال ورود به فاز اجرایی اربعین هستیم افزود: در چند روز آینده شاهد ورود موج زوار عزیز به مرز مهران خواهیم بود و مهم‌ترین مقوله قبل از شروع اربعین برنامه‌ریزی دقیق برای آن است.

عباس میرزاد یکی از مهم ترین مسائل را جانمایی موکب‌ها برشمرد و بیان داشت: موکب‌هایی که نظم و خدمات بهتری به زوار ارائه می‌دهند در مکان‌های مناسب‌تری جانمایی شوند.

وی همچنین از انتصاب نماینده با تجربه‌ای از حوزه اقتصادی در مرز مهران به صورت شبانه روزی خبر داد و خاطرنشان کرد: موضوع نظارت بر توزیع اقلام غذایی، جلوگیری از اتلاف منابع، انتقال تجارب و تعامل بین دستگاه‌های عضو کمیته باید در اولویت کاری اعضا باشد و در همین راستا، ایجاد تیم‌های مشترک با محوریت استانداری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای نظارت مستمر و اثربخش در دستور کار قرار گیرد.

عباس میرزاد با اشاره به انتظار مردم بیان داشت: در بحث برنامه‌ریزی برای حضور دستفروشان در مرز مهران اولویت با مردم استان و اهالی شهرستان مهران است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث اربعین را حمل و نقل عمومی زوار دانست و بر ضرورت نظارت مستمر در بحث حمل و نقل عمومی زوار تاکید کرد.