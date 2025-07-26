یکی از همبندی های اوجالان آزاد شد

به گزارش کردپرس، وُیسی آکتاش از چهره‌های شناخته‌شده PKK و یکی از همبندان اوجالان، پس از ۳۱ سال و ۳ ماه حبس در زندان فوق امنیتی امرالی، سرانجام در ۲۵ جولای ۲۰۲۵ آزاد شد. آزادی او پس از چندین بار تعویق از سوی هیئت اداری و نظارتی زندان انجام گرفت.

وُیسی آکتاش که در زندان فوق امنیتی امرالی محبوس بود، پس از ۳۱ سال و ۳ ماه زندان آزاد شد. او که ۳۰ سال از محکومیت خود را تکمیل کرده بود، طبق قانون باید در ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ آزاد می‌شد، اما هیئت اداری و نظارتی زندان آزادی او را به مدت یک سال به تعویق انداخت. این تعویق پس از پایان یک سال، دوباره ۳ ماه دیگر تمدید شد و سرانجام آکتاش در ۲۵ جولای ۲۰۲۵ از زندان امرالی آزاد شد.

نقش آکتاش در روند صلح

ویسی آکتاش در جریان «فرایند صلح» موسوم به روند مذاکرات صلح (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) در سال ۲۰۱۵ برای انجام وظیفه در «دبیرخانه» عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، به همراه محمد سعید ییلدیریم، عمر خیری کُنار، چتین آرکاش و نصرالله کوران به زندان امرالی منتقل شد. او پیش از این در زندان کریک قلعه محبوس بود و از سال ۲۰۱۵ تاکنون در امرالی به‌سر می‌برد.