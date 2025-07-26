وریا غفوری به دیدار فعالان محیط زیست آسیب دیده در بیمارستان کوثر سنندج رفت

به گزارش کرد پرس، غفوری در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیدگان، از تلاش های بی وقفه و جان فشانی های فعالان محیط زیست در حفاظت از منابع طبیعی کشور قدردانی و بر اهمیت حمایت مسئولان از این قشر زحمتکش و تامین تجهیزات و امکانات لازم برای مقابله با حوادث مشابه تاکید کرد.

آتش سوزی کوه آبیدر که روز پنجشنبه اخیر بخش هایی از این منطقه حفاظت شده را در برگرفت، با تلاش نیروهای مردمی، داوطلبان محیط زیست و همکاری نهادهای مسئول مهار شد، اما در جریان عملیات اطفای حریق، چند نفر از فعالان محیط زیست دچار سوختگی و مصدومیت شدند که متاسفانه یک نفر از آنان روز گذشته جام خودش را از دست داد و دیگر مصدومان نیز هم اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.