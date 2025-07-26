۵۵۰ هزار تُن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در جریان جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی کشور که به صورت وبینار برگزار شد، اعلام کرد که تاکنون ۵۵۰ هزار تُن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شده و پیش بینی می شود این عدد تا پایان فصل برداشت به ۸۵۰ هزار تُن افزایش یابد.

وی پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و تأمین کود شیمیایی را از اولویت های اصلی این سازمان برشمرد و با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات گندم کاران، از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواست این موضوع را در دستور کار فوری خود قرار دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین از کمبود شدید کود اوره در استان از ابتدای خرداد ماه خبر داد و هشدار داد که ادامه این وضعیت می تواند بر عملکرد کشت تأثیر منفی بگذارد.

نقشبندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین سریع قیمت بذور اصلاح شده، اظهار کرد که فاصله زمانی بین برداشت و کشت مجدد تنها ۴۵ روز است و هرگونه تأخیر در اعلام قیمت ها، برنامه ریزی کشاورزان را با اختلال مواجه می کند.

وی همچنین مشکلات فنی سامانه های مرتبط با مدیریت کودی و پهنه بندی را یادآور شد و خواستار یکپارچه سازی این سامانه ها برای افزایش بهره وری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر لزوم تسهیل و اجرای کامل تسهیلات بانکی برای طرح های فعال و نیمه فعال تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مالی باید به طور جدی دنبال شود.

نقشبندی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در روستاها، خواستار حذف سیاست های بازدارنده در سطح ملی شد و ادامه داد: باید تمرکز بر تولید، زیرساخت ها و توسعه ملی و پایدار در مناطق روستایی افزایش یابد.

همچنین وی با اشاره به وضعیت مبهم حمایت از نیروهای مردمی آسیب دیده در حوزه منابع طبیعی، بر ضرورت تدوین سازوکاری مشخص برای حمایت از خانواده های آنان تأکید کرد.

ارزیابی خسارات جنگ ۱۲ روزه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

در ادامه این نشست، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات پس از درگیری های ۱۲ روزه، گفت: بررسی خسارات وارده به بخش کشاورزی در استان ها با دقت انجام شده و نتایج آن به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد.

فاطمه خمسه افزود: در این مدت توزیع اقلام اساسی، آمارگیری دقیق از ذخایر و بسیج نیروها و امکانات وزارتخانه انجام شده است تا از کمبود منابع جلوگیری شود.

وی تأکید کرد که همه اقدامات با هماهنگی بخش های مختلف وزارتخانه دنبال شده و نقش مؤثری در برنامه ریزی های آتی خواهد داشت.