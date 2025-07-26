حضور «هاوار دست گشاده»، والیبالیست کردستانی در مسابقات جهانی زیر ۱۹ سال

به گزارش کرد پرس، این رقابت ها از پنج شنبه دوم مرداد ماه در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی ایران در گروه سوم این رقابت ها با تیم های ایتالیا، مصر، تونس، لهستان و اسپانیا هم گروه است.

در نخستین دیدار، نوجوانان ایران با نتیجه ۵-۴ مغلوب اسپانیا شدند اما موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند از این مسابقه شدند.

طبق اعلام عادل غلامی، سرمربی تیم ملی نوجوانان، لیست نهایی ۱۲ بازیکن برای حضور در این رقابت ها مشخص شده و هاوار دست گشاده، ملی پوش قدبلند کردستانی نیز در این لیست قرار دارد.

بر اساس گزارش اداره کل ورزش و جوانان کردستان، این مسابقات با حضور ۲۴ تیم برتر جهان در حال برگزاری است.