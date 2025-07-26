به گزارش خبرگزاری کردپرس، پرویز ایدون گفت: در راستای صیانت از سرمایه های ملی، کنترل و نظارت بر مصرف سوخت یارانه‌ای و برخورد با قاچاق فرآورده‌های نفتی، با تلاش واحدهای امنیتی و تیم‌های نظارتی منطقه ۳۱ هزار لیتر نفت‌گاز در اطراف شهرستان دهلران کشف و پس از تنظیم صورتجلسه به انبار نفت شهید سلیمانی ایلام منتقل شد.

ایدون با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله سوخت کشف شده بر اساس نرخ منطقه ای (FOB) ۱۳ میلیارد ریال است، تصریح کرد: بازرسان این شرکت کما فی سابق با اقدامات کنترلی، تشکیل تیم‌های بازرسی مشترک با ادارات و همچنین گشت‌های شبانه‌روزی، به صورت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت و مصرف‌کنندگان عمده بیش از پیش نظارت دارند.