به گزارش خبرگزاری کردپرس، مراد یگانه فرماندار در نشست ستاد اربعین با حضور استاندار محترم و هیئت همراه به بررسی اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری مراسم اربعین پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی و مردم در این مراسم اظهار داشت: تمامی ادارات شهرستان در آمادهباش کامل هستند و هماهنگیهای لازم برای استقرار موکبها و ارائه خدمات به زائران بهطور دقیق برنامهریزی شده است.
فرماندار ویژه دهلران همچنین به موضوع کمبود برخی امکانات از جمله وسایل سرمایشی اشاره کرد و بر اهمیت حمایت و پشتیبانی نهادهای مرتبط برای رفع این مسائل تأکید کرد.
وی دهلران را بهعنوان یکی از مسیرهای کلیدی دوم برای زائران اربعین معرفی کرده و افزود: تلاش برای بهبود شرایط این مسیر و تأمین اعتبارات لازم برای تسهیل در تردد زائران در دستور کار قرار دارد.
یگانه بیان کرد: همکاری همهجانبه و همدلی مردم و مسئولان در این مراسم، بستر مناسبی برای برگزاری اربعینی باشکوه و با عظمت فراهم خواهد کرد.
نظر شما