۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹

فرماندار ویژه دهلران:

دهلران مسیر دوم زائران اربعین است/ آماده‌باش کامل ادارات برای استقبال از زائران

سرویس ایلام - فرماندار ویژه دهلران با بیان اینکه این شهرستان مسیر دوم زائران اربعین است، بر آماده‌باش کامل ادارات برای استقبال از زائران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مراد یگانه فرماندار در نشست ستاد اربعین با حضور استاندار محترم و هیئت همراه به بررسی اقدامات و هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم اربعین پرداخت. 

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در این مراسم اظهار داشت: تمامی ادارات شهرستان در آماده‌باش کامل هستند و هماهنگی‌های لازم برای استقرار موکب‌ها و ارائه خدمات به زائران به‌طور دقیق برنامه‌ریزی شده است.

فرماندار ویژه دهلران همچنین به موضوع کمبود برخی امکانات از جمله وسایل سرمایشی اشاره کرد و بر اهمیت حمایت و پشتیبانی نهادهای مرتبط برای رفع این مسائل تأکید کرد.

 وی دهلران را به‌عنوان یکی از مسیرهای کلیدی دوم برای زائران اربعین معرفی کرده و افزود: تلاش برای بهبود شرایط این مسیر و تأمین اعتبارات لازم برای تسهیل در تردد زائران در دستور کار قرار دارد.

یگانه بیان کرد: همکاری همه‌جانبه و همدلی مردم و مسئولان در این مراسم، بستر مناسبی برای برگزاری اربعینی باشکوه و با عظمت فراهم خواهد کرد.

