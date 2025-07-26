کردپرس - استان ایلام با ویژگیهای مرزی و ظرفیتهای اقتصادی خاص، اکنون در نقطهای قرار دارد که عملکرد تیم مدیریتی آن میتواند این سیاست را به دستاوردی مؤثر بدل کند — یا با چالشهایی جدی روبهرو سازد.
آزمون توان مدیریتی
احمد کرمی استاندار ایلام، در مواضع اخیر خود بر رضایتمندی عمومی، شفافیت در تصمیمگیری و چابکسازی ساختار اجرایی تأکید کرده است. با اینحال، بررسی انتصابات اخیر نشان میدهد بخشی از مدیریتهای منصوبشده فاقد تجربه عملی یا تخصص لازم برای اجرای سیاستهای تفویضشده در حوزههای کلیدی مانند تجارت مرزی، اشتغالزایی و مدیریت بحران هستند. این تردیدها، اگر بیپاسخ بمانند، میتوانند به افت کیفی تصمیمگیریهای اجرایی در سطح استان منجر شوند.
دخالتهای سیاسی؛ تهدیدی برای استقلال اجرایی
یکی از نگرانیهای جدی در پی اجرای سیاست تفویض اختیار، افزایش فشارهای سیاسی از سوی نمایندگان مجلس یا افراد ذینفوذ برای اعمال نظر در انتصابات و مدیریت اجرایی است. تجربههای گذشته، بهویژه در استانهای مرزی، نشان دادهاند که مرز اختیارات اجرایی و نفوذ سیاسی گاه مبهم شده و استقلال مدیریتی را تضعیف کرده است. اگر در ایلام سازوکار نظارتی و شفافیتی برای مقابله با این نفوذها تعریف نشود، اصل تمرکززدایی با چالش مواجه خواهد شد.
مردم ایلام و آیندهای پر تردید
امید مردم ایلام برای تحولی بنیادین در حوزههای زیرساختی، اشتغال، تجارت مرزی و رفاه عمومی با تصویب هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری و سفرهای رسمی به استان تقویت شده است اما تجربههای گذشته و ناکامی برخی طرحها باعث شده که این امید با نوعی احتیاط و مطالبهگری جدی همراه باشد. مردم منتظرند تا اقدامات ملموس و پاسخگویی صریح جای شعارهای کلی را بگیرد.
نخبگان در حاشیه تصمیمگیری؟
اگرچه استاندار ایلام از تشکیل شوراهای نخبگان و بهرهگیری از مشورت متخصصان سخن گفته است اما بررسی ساختار فعلی استانداری نشان میدهد که نقش نخبگان و جامعه مدنی در تصمیمسازیها هنوز نهادینه نشده است. توسعه پایدار در ایلام نیازمند طراحی و پیادهسازی سازوکارهایی برای مشارکت رسمی و مستمر نخبگان در فرآیندهای اجرایی استان است — نه فقط جلسات نمادین.
جمعبندی
ایلام اکنون در موقعیتی استثنایی قرار دارد. موفقیت در بهرهگیری از سیاست تفویض اختیار، نیازمند مدیریتی مستقل، شایستهمحور و مشارکتپذیر است.
اگر تیم استانداری بتواند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت کرده، انتصابات را براساس صلاحیت تنظیم کند و سازوکارهای شفاف برای گفتوگو با نخبگان و مردم تعریف کند، این استان میتواند الگویی برای تمرکززدایی موفق در کشور باشد. در غیر این صورت، فرصتی تاریخی بار دیگر از دست خواهد رفت و اعتماد عمومی با چالش مواجه خواهد شد.
