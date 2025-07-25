دولت اقلیم: برخی افراد با اطلاعات جعلی درباره "حساب من" مردم را گمراه کردند

بە گزارش کردپرس عزیز احمد، معاون دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان روز جمعه، ۲۵/ ۰۷/ ۲۰۲۵ در پلتفرم "X" اعلام کرد که این افراد با راه‌اندازی کمپین‌های گسترده علیه پرداخت الکترونیکی حقوق از طریق "حساب من"، اطلاعات جعلی منتشر کرده‌اند که بعداً صحت آنها تأیید نشده است. افرادی مانند غالب محمد، احمد حاجی رشید و هوشیار عبدالله نیز این اطلاعات جعلی را بازنشر کرده‌اند.

وی افزود که با وجود این اقدامات، بسیاری از این افراد و اعضای احزاب سیاسی‌شان به‌صورت مخفیانه در این پروژه ثبت‌نام کرده و اکنون از خدمات آن بهره‌مند هستند.

او تأکید کرد: «این کمپین‌ها باعث تأخیر در دسترسی شهروندان سلیمانیه به این خدمت شده، به‌ویژه برای بازنشستگان، معلمان، پزشکان و نیروهای پلیس، که آنها را از آرامش روانی و سلامت محروم کرده و زمانشان را قربانی این کمپین‌های جعلی کرده است.»

عزیز احمد افزود: «شهروندان بهای کمپینی را پرداخت کردند که خود این افراد به‌طور کامل به آن باور نداشتند. آنها مردم را گمراه کردند. چه کسی از آنها بازخواست خواهد کرد؟»