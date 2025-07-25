یک دختر کرد ایزدی دیگر از دست داعش آزاد شد

ساعت ۱۲:۰۰ روز، جمعه ۲۵-۰۷-۲۰۲۵، ریهام حاجی، ۲۱ ساله، که ۱۱ سال در اسارت داعش بود، به خانواده‌اش در ناحیه باعدره، از توابع منطقه شیخان، بازگشت و با جشن و پایکوبی مورد استقبال قرار گرفت.

ریهام که با همکاری دفتر آزادسازی ربوده‌شدگان کرد ایزدی آزاد شد، در گفت‌وگو با تلویزیون رووداو، اظهار داشت: «خوشحالم چون فکر نمی‌کردم بتوانم به خانواده‌ام بازگردم. داعشی‌ها ما را ناامید کرده بودند و می‌گفتند اگر به نزد خانواده‌تان بازگردید، سرتان را می‌برند.»

او درباره نحوه آزادی‌اش گفت: «اخیراً توانستم با برادرم، سعدی، تماس بگیرم و او با یگان‌های حفاظت زنان (ی.پ.ژ) ارتباط برقرار کرد. آنها مرا آزاد کردند و از دست داعش نجات دادند. برای چهار تا پنج ماه نزد آنها بودم تا وضعیت روانی‌ام بهتر شد. سپس مقدمات را فراهم کردند و مرا به خانواده‌ام تحویل دادند.»

این دختر از شدت خوشحالی بازگشت به خانواده‌اش گریه می‌کرد.

به گفته خودش، در سال ۲۰۱۴ که ربوده شد، به مدت هفت ماه نزد ابوبکر بغدادی، خلیفه داعش، بود. «به من می‌گفت: تو را به عنوان دختر می‌گیرم، اما باید ریشه و دینت و همه‌چیز را فراموش کنی، من صاحب تو هستم. ما را مجبور به نماز خواندن می‌کردند.»

ریهام همچنین فاش کرد: «رفتارشان با ما ایزدی‌ها بسیار بد بود، غیرانسانی و توهین‌آمیز بود. در ابتدا، در سال ۲۰۱۴ که ربوده شدیم، به‌عنوان دختران ایزدی کنار هم جمع می‌شدیم، اما بعداً دیگر نمی‌توانستیم یکدیگر را ببینیم.»

ریهام حاجی اهل منطقه خانسور در شنگال است، اما خانواده‌اش در ناحیه باعدره ساکن هستند. عمویش به رووداو گفت: «دیروز به خانسور بازگردانده شد، اما هنوز شش خواهر و برادرش در دست داعش هستند.»

این دختر ایزدی در تاریخ ۰۳-۰۸-۲۰۱۴ به همراه ۷۷ نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش توسط داعش ربوده شد. به گفته عمویش، هنوز ۳۹ نفر از اعضای خانواده‌شان در دست داعش هستند.

پدر ریهام نیز به گزارشگر رووداو گفت: «دخترم وقتی به دست داعش افتاد ۱۰ سال داشت. خوشحالم که آزاد شده است. دفتر نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، بسیار به ما کمک کرد.»

در ۲۹ ژوئن، حسین قائدی، مدیر دفتر آزادسازی ربوده‌شدگان کرد ایزدی، در یک کنفرانس خبری آخرین آمار فعالیت‌های دفترش را اعلام کرد و گفت: از مجموع کردهای ایزدی ربوده‌شده توسط داعش در سال ۲۰۱۴، سه هزار و ۵۸۹ نفر آزاد شده‌اند و حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر همچنان مفقودالاثر هستند.