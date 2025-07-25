بافل طالبانی: دولت جدید اقلیم پیش از انتخابات پارلمان عراق تشکیل شود

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دیداری با یان برایم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کردستان، در مورد توافق‌های میان دولت اقلیم و دولت فدرال پیرامون حقوق و نفت، گفت‌وگو کرده و اعلام کرد: این دستاورد نتیجه تلاش و همگرایی داخلی در کردستان است، از این رو اتحادیه میهنی با رویکردی شفاف در جهت ایجاد زمینه همبستگی، حفظ برابری و شراکت واقعی فعالیت می‌کند.

او درباره تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان تأکید کرد: «تمام تلاش ما این است که پیش از برگزاری انتخابات پارلمان عراق، دولت جدید اقلیم کردستان را تشکیل دهیم. ما به انجام این وظیفه در راستای منافع عمومی، اطمینان داریم.»

در همین حال، طرف‌های آمریکایی نیز اخیراً در حال رایزنی درباره سرنوشت روند تشکیل کابینه دهم اقلیم هستند. با گذشت ۱۰ ماه از برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمان کردستان، هنوز ریاست پارلمان مشخص نشده و اعتماد لازم برای تشکیل دولت جدید فراهم نشده است.

همچنین در تاریخ ۱۹ ژوئیه، در دیداری با نماینده سفارت آمریکا، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم و معاون رئیس حزب دموکرات کردستان، تأکید کرده بود: «ضروری است دولت جدید اقلیم کردستان پیش از انتخابات پارلمان عراق تشکیل شود.»