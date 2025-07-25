به گزارش کردپرس، لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، نسبت به انحصار راهحلها به بیرون از چارچوب مبارزه مدنی و پارلمانی هشدار داد و تصریح کرد: «نیروهای اپوزیسیون باید متحد و در چارچوبی متفاوت جمع شوند، نباید در هیچ پروژهای مشارکت کنند که ادامهدهندهی این همه بیعدالتی باشد. ما هم ناچاریم به فکر شیوهای دیگر بیفتیم تا حقوق مردم را بازگردانیم.»
به نوشته سایت خبری خندان، وی در شهر سلیمانیه در دیدار با «یان برایم»، سرکنسول فرانسه در اقلیم کردستان، درباره وضعیت کلی اقلیم، عراق و منطقه گفتوگو کرده و درخصوص تغییرات و تأثیرات آن بحث و تبادلنظر کردهاند.
لاهور شیخ جنگی با اشاره به تلاش برای تشکیل کابینه جدید در دولت اقلیم، هشدار داد: «نباید دو حزب حاکم اینگونه بیپروا عمل کنند و آینده اقلیم کردستان را به خطر بیندازند، آنهم به خاطر نرسیدن به توافق بر سر وزارتخانهها.»
او تأکید کرد: «ما بر ضرورت حل ریشهای مشکلات میان اقلیم و بغداد، بهویژه مشکل حقوق کارکنان اقلیم، پافشاری کردیم. ادامه این بحران، همه دلسوزان این سرزمین را مجبور میکند که به دنبال راهحلی غیر از مبارزه مدنی و پارلمانی باشند. زیرا زمانی که حاکمیت بیپرواست و متأسفانه نیروهای اپوزیسیون پراکنده و ناتوان از ارائه پروژهای مشترک هستند، ما ناچاریم که راه دیگری را برای بازگرداندن حقوق مردم در پیش بگیریم و جایگزینی برای وضع موجود ارائه دهیم.»
درخصوص انتخابات پارلمان عراق نیز گفت: «ما بهعنوان جنبش خلق آماده مشارکت در انتخاباتی مجدد طراحیشده نیستیم، با وجود اینکه همه مقدمات لازم را انجام دادهایم. اما برگزاری انتخاباتی پاک و شفاف نیازمند ایجاد فضایی مناسب و امن است.»
