کوردپرێس
دادگای سلێمانی سزای زیندانی کردنی بەسەر لاهوور تاڵەبانی و هاوڕێکانیدا سەپاند
خبر 2026-10-15 15:17 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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دادگای سلێمانی سزای زیندانی کردنی بەسەر لاهوور تاڵەبانی و هاوڕێکانیدا سەپاند

له‌ دانیشتنی دادگاییكردنی لاهوور شێخ جه‌نگی و هاوڕێكانیدا دادوه‌ر سزای به‌سه‌ر ناوبراو و ده‌ستگیركراوانی دیكه‌دا سه‌پاند.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئه‌مڕۆ دادگای سلێمانی سزای پێنج ساڵ و سێ مانگ زیندانیكردنی به‌سه‌ر لاهوور تاڵەبانی و سێ ساڵ و شه‌ش مانگ زیندانكردنی به‌سه‌ر پۆڵات تاڵەبانی (شێخ جەنگی) و هه‌روه‌ها سزای دوو ساڵی به‌سه‌ر ڕێبوار حامید حاجی غالی سه‌پاند.
به‌گوێره‌ی بڕیاره‌كه‌، دوان له‌ ده‌ستگیركراوه‌كانی دۆسیه‌ی لاله‌زار به‌ناوه‌كانی عومەر شێخە و کەیوان ئازادكراون.

به‌گوێره‌ی بڕیاره‌كه‌ی دادگای سلێمانی، هه‌ریه‌كه‌ له‌ ده‌ستگیركراوان بۆتان، پێشه‌وا، رێبوار قودره‌ت و رێنوار زریان هه‌ریه‌كه‌یان به‌ دوو ساڵ و شه‌ش مانگ زیندانكردن سزادراون، هه‌روه‌ها سه‌ربه‌ست مینه‌ به‌ دو ساڵ زیندانیكردن سزادراوه‌ و ئاراس حه‌مه‌ عه‌لی به‌ ساڵێك و شه‌ش مانگ زیندانیكردن سزادراوه‌.

دۆسیەی دەستگیرکراوانی لالەزار لە سلێمانی پەیوەستە بەو گرژیی و ڕووبەڕووبوونەوە چەکدارییانەی کە لە شەوی 22ی (ئاب/8)ی 2025 لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە شاری سلێمانی لەنێوان هێزەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و چەکدارانی سەر بە لاهوور تاڵەبانی ڕوویاندا، کە بوەهۆی دەستگیرکردنی دەیان کەس لە لایەنگران و پاسەوانەکانی.

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