بەڕێوەبەرایەتی دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ:

دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ هاووڵاتیان و بازرگانانان ئاگادار دەکاتەوە، هاتووچۆی گەشتیاری و بازرگانی لەمەرزەکە بەردەوامە و هەواڵی داخستن و بڵاوەپێکردنی هێزی سەربازی رەتدەكاتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆبەی راگەیاندن و پەیوەندیەکانی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵگای دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ رایگەیاند، مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ کراوەیە بۆ هاتووچۆی گەشتیاری و بازرگانی بەردەوامە، سەرجەم ئەو هەواڵانەش بەدرۆ دەخەینەوە کە لەکۆمەڵێک پەیجی سێبەر و دوور لە ئەتەکێتی ڕۆژنامەوانی لەبارەی بڵاوەپێکردنی هێزی سەربازی بڵاودەکرێنەوە، کە ئەوان بێ ئاگان لەوەی کە مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ لە کاتی جەنگی نێوان ئێران و ئەمەریکا تەنها مەرز بوو کە کراوە بووە و هاتووچۆی تێدا رانەگیراوە.

