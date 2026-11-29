ئیلهام ئەحمەد لەبەردەم ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا لە کۆشکی گەل لە دیمەشق، سوێندی دەستووریی خوارد و بە فەرمی وەک ئەندامی ئەنجومەنی گەلی سووریا دەستبەکار بوو.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژی 28ی تشرینی دووەمی 2026، ڕێوڕەسمی سوێندخواردنی ئیلهام ئەحمەد بە ئامادەبوونی عەبدولحەمید عەواک، سەرۆکی ئەنجومەنی گەلی سوریا بەڕێوەچوو، ئەمەش دوای ئەوەی ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو بە گوێرەی مەرسوومێکی سەرۆکایەتی دەستنیشانکردنی وەک ئەندامی ئەنجومەنەکە ڕاگەیاند بوو.