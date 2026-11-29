لەکاردانەوەیەکدا بەرامبەر لێدوانەکانی مەسعوود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کە لایەنە سیاسییەکانی بەغدای بە بڕوانەبوون بە سیستمی فیدراڵی تۆمەتبارکردبوو، عەبدولئەمیر تەعیبان ڕاوێژکاری سەرۆک وەزیرانی عێراق هاتەدەنگ‌ و ڕایگەیاند، لێدوانەکانی بارزانی لەجێی خۆیاندا نین؛ ده‌شڵێت، "توندیی ئەم هەڵوێستانە لەدەرەنجامی زیانگەیشتن بەبەرژەوەندییەکانەوە سەریهەڵداوە بەهۆی بڕیارە نوێیەکانی عەلی زەیدییەوە".