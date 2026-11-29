گۆڤاری ئامارگی لە شیکردنەوەیەکدا بەربەستەکانی گەشەپێدانی زمانی کوردی لە فەزای دیجیتاڵدا پشکنیوە و فرەییی شێوەزارەکان، جیاوازیی ئەلفوبێکان و نەبوونی سەرچاوەیەکی یەکگرتوو بۆ دیاریکردنی ڕێساکانی نووسینی بە گرنگترین ئەو ئاستەنگانە زانیوە کە لە بەردەم بەکارهێنانی بەرفراوانی تەکنەلۆژیا زیرەکەکان بەم زمانەدان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، گۆڤاری ئامارگی لە شیکردنەوەیەکدا توانای ژیریی دەستکردی بۆ بەهێزکردنی پێگەی زمانی کوردی لە فەزای دیجیتاڵدا پشکنیوە و جەختی کردووەتەوە کە داهاتووی ئەم زمانە بە گەشەپێدانی ئامرازەکانی تەکنەلۆژیا، داڕشتنی ڕێساکانی نووسین و بەشداریکردنی قسەکەران لە پاراستن و فراوانکردنی فرەچەشنیی زمانییەکەیدا بەستراوە.

ئەم گۆڤارە لە ڕاپۆرتێکدا دەنووسێت چوونەناوەوەی زمانەکان بۆ جیهانی دیجیتاڵ تەنیا بە بەرهەمهێنانی نەرمەکاڵا و ئامرازە زیرەکەکانەوە وابەستە نییە، بەڵکوو بوونی دامەزراوەگەلێک بۆ داڕشتنی ڕێساکانی ڕێنووس، فەرهەنگی وشە و فێرکردنی زمانیش گرنگیی هەیە. لەسەر بنەمای توێژینەوەیەک کە ئاندراش کۆرنای، زمانناسی هەنگاری، لە ساڵی ٢٠١٣دا بڵاوی کردەوە، کەمتر لە پێنج لەسەدی نزیکەی حەوت هەزار زمانی جیهان توانای چوونەناو فەزای دیجیتاڵیان هەیە؛ پرسێک کە بۆ زمانی کوردی، بەهۆی فرەییی شێوەزارەکان و جیاوازیی ڕێساکانی نووسین لە وڵاتە جیاوازەکاندا، ئاڵۆزیی زیاتری هەیە.

بە گوێرەی ئامارگی، لە مانگەکانی ڕابردوودا دوو هەنگاو لەم بوارەدا نراون. وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێنمایییەکی بۆ ئاراستەکردنی ئامرازەکانی وەک چات جی پی تی و جێمینای بەرەو ڕەچاوکردنی ڕێسا یەکگرتووەکانی ڕێنووسی کوردی پێشکەش کردووە و سەکۆی ژیریی دەستکردی «مەزدەک»یش ڕایگەیاندووە ژمارەی بەکارهێنەرانی لە ٤٥ هەزار کەس تێپەڕیوە.

زمانی کوردی بە پێچەوانەی زۆرێک لە زمانەکانەوە، خاوەنی ناوەندێکی یەکگرتوو بۆ دیاریکردنی ستانداردەکانی نووسین نەبووە. گۆڤاری «هاوار» کە لە ساڵی ١٩٣٢ بە دەستپێشخەریی جەلادەت بەدرخان لە دیمەشق بڵاو کرایەوە، ڕۆڵێکی گرنگی لە فراوانکردنی ئەلفوبێی لاتینی و گەشەپێدانی ڕێساکانی نووسینی کرمانجیدا گێڕا. لە بەرامبەردا، زمانی سۆرانی زیاتر لە ڕێگەی ڕۆژنامەکان و بەرهەمی نووسەرانەوە لە هەرێمی کوردستان و عێراق شێوەی گرت. بەم جۆرە، دوو نەریتی نووسینی جیاواز بە ئەلفوبێی لاتینی بۆ کرمانجی و ئەلفوبێی فارسی ـ عەرەبی بۆ سۆرانی فراوان بوون. هەوڵەکانیش بۆ دروستکردنی زمانێکی نووسینی هاوبەش تا ئێستا بە ئەنجامێکی دیاریکراو نەگەیشتوون.

ئێستا ژیریی دەستکرد دەتوانێت لە گەشەپێدان و فراوانکردنی ئەم زمانەدا ڕۆڵێکی هاوشێوەی میدیا چاپکراوەکان و ڕادیۆ لە ڕابردوودا بگێڕێت؛ بەو جیاوازییەی کە ئامرازە دیجیتاڵەکان ڕێسا زمانییەکان ڕاستەوخۆ لە پەیامەکان، وەرگێڕانەکان و پەیوەندییەکانی ڕۆژانەدا بەکار دەهێنن. هەر لەبەر ئەمە، دیاریکردنی ئەوەی کە ئەم ئامرازانە لەسەر بنەمای کام شێوەزار و ڕێسای نووسین کار بکەن و کێ بڕیار لەسەر ئەوە بدات، گرنگییەکی بنەڕەتیی هەیە.

سەکۆی مەزدەک بە ئامانجی وەڵامدانەوەی ئەم پێویستییە، سێ جۆری زمانیی کرمانجی، سۆرانی و کرمانجکی یان زازاکیی لە یەک کۆمەڵەدا کۆ کردووەتەوە. ئەم سەکۆیە دەرفەتی چاککردنی ڕێنووسی وشەکان، وەرگێڕان لە نێوان شێوەزارەکاندا، گۆڕینی ئاخاوتن بۆ نووسین و خوێندنەوەی دەقەکان بە دەنگی کوردی دەڕەخسێنێت.

فەرهاد بایسال، دامەزرێنەری مەزدەک، پێی وایە مۆدێلە گشتییەکانی ژیریی دەستکرد، وەک چات جی پی تی و جێمینای، هێشتا ناسینێکی قووڵیان لە زمانی کوردی نییە و هەندێک جار لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ وشە نەناسراوەکاندا، هاوتای نادروست بەرهەم دەهێنن. توێژینەوەیەکی زانکۆییش لە هەرێمی کوردستان نیشانی داوە وردبینیی چات جی پی تی لە وەڵامدانەوە بە زمانی سۆرانی نزیکەی ٧٠ لەسەدە و ئەم مۆدێلە لە بواری وێژەی کلاسیک و مێژووی کوردیدا کارکردێکی لاوازتری هەیە. هەندێک جۆریش، لەوانە زازاکی، هێشتا لە زۆرێک لە ئامرازە گشتییەکاندا پشتگیری ناکرێن.

لەگەڵ ئەوەشدا، دیاریکردنی ستانداردەکانی زمانی کوردی هێشتا ڕووبەڕووی ئاستەنگگەلێک بووەتەوە. لە هەرێمی کوردستاندا، وەزارەتی پەروەردە و ئەکادیمیای کوردی لە داڕشتن و پەسەندکردنی ڕێساکانی نووسینی سۆرانیدا ڕۆڵیان هەیە، بەڵام بۆ کرمانجی سەرچاوەیەکی یەکگرتوو و پەسەندکراوی هاوبەش بوونی نییە. موحسین ئەحمەد عومەر، سەرۆکی لیژنەی فەرهەنگی وشە و شێوەزارەکانی ئەکادیمیای کوردی، سۆرانی بە نموونەیەک بۆ گەشەپێدانی زمانی نووسینی کوردی دەزانێت، بەڵام جەخت دەکاتەوە کە نابێت هیچ کام لە شێوەزارەکان وەلا بنرێن.

بایسالیش جەخت دەکاتەوە ئامانجی مەزدەک جێگرتنەوەی دامەزراوە زانستییەکان یان تێکەڵکردنی کرمانجی لە سۆرانیدا نییە، بەڵکوو ئەم سەکۆیە دەیەوێت هەر شێوەزارێک بە ڕێساکانی نووسینی خۆیەوە بپارێزێت و پەیوەندیی نێوان قسەکەران ئاسان بکات؛ بە جۆرێک کە بۆ نموونە، کەسێک لە سلێمانی بتوانێت بە بێ ناوبژیوانیی زمانی ئینگلیزی لەگەڵ کەسێک لە ئامەد یان دیاربەکری تورکیا بە زمانی کوردی پەیوەندی دروست بکات.

لەسەر بنەمای ئاماری کۆمپانیاکە، ئەم سەکۆیە لە زیاتر لە ١٠٠ وڵاتدا بەکار دەهێنرێت و تا ئێستا زیاتر لە ٢٠٠ هەزار پەیام، ٢٥ هەزار وەرگێڕان و پێنج ملیۆن نوسخەی دەنگیی تێدا تۆمار کراون. مەزدەک هەروەها خەریکی گەشەپێدانی خزمەتگوزاریگەلێکە بۆ میدیاکان، دامەزراوە گشتییەکان و پرۆگرامسازەکان تاوەکوو دەرفەتی چاککردنی ڕێنووسی بابەتەکان، گۆڕینی ئەرشیڤە دەنگی و ڕەنگینەکان بۆ دەقی گەڕانلەسەرکراو و بەکارهێنانی وەرگێڕان و دەنگدانانی کوردی لە نەرمەکاڵا جیاوازەکاندا بڕەخسێت.

لە پاڵ ئەم چالاکییانەدا، ناوەندی ژیریی دەستکردی زانکۆی کوردستان هەولێر بە هاوکاریی ئەکادیمیای کوردی سەکۆیەکی بۆ چاککردنی ڕێنووس، وەرگێڕان و گۆڕینی ئاخاوتن بۆ نووسین گەشە پێ داوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە شوباتی ٢٠٢٦دا هەواڵی حەوت پڕۆژەی پەیوەست بە تەکنەلۆژیای زمانی کوردی، لەوانە زیادکراوەی چاککردنی ڕێنووس بۆ نەرمەکاڵاکانی وۆرد و ئێکسڵ، ڕاگەیاند.

ئامارگی پێی وایە گرنگیی ئەم هەنگاوانە تەنیا بە ئاسانکردنی بەکارهێنانی زمانی کوردی لە تەکنەلۆژیادا سنووردار نابێت، بەڵکوو ژیریی دەستکرد دەتوانێت لە تۆمارکردنی کەلەپووری زارەکیی ئەم زمانەیشدا ڕۆڵی هەبێت. بەشێکی گەورەی کولتوور و وێژەی کوردی لە گۆرانیی دەنگبێژەکان، چیرۆکە زارەکییەکان، شریتی کاسێت و تۆمارکردنی ڕێوڕەسم و بۆنە کۆمەڵایەتییەکاندا ماوەتەوە. تەکنەلۆژیا نوێیەکان دەتوانن ئەم بەرهەمانە بگۆڕن بۆ دەق و دەرفەتی گەڕان، وەرگێڕان و پاراستنیان بڕەخسێنن.

بایسال ئامانجی خۆی بەوە دەزانێت کە لە ماوەی پێنج ساڵی داهاتوودا، قسەکەرانی کوردی بتوانن بە بێ جیاوازی لە نێوان کرمانجی، سۆرانی و کرمانجکیدا، چالاکییە دیجیتاڵییەکانی خۆیان بە زمانی دایک ئەنجام بدەن و کوردی لە زمانێکی پەراوێزخراو لە ئامرازەکانی تەکنەلۆژیادا بگۆڕدرێت بۆ زمانێکی بنەڕەتی لە تەلەفۆنە مۆبایلەکان، یاریدەدەرە زیرەکەکان و خزمەتگوزارییەکانی ڕۆژانەدا.

ئەم شیکردنەوەیە لە کۆتاییدا جەخت دەکاتەوە کە ژیریی دەستکرد بە تەنیا ناتوانێت کێشە مێژوویییەکانی زمانی کوردی چارەسەر بکات. بەدیهاتنی تواناکانی بە پاراستنی فرەچەشنیی شێوەزارەکان، داڕشتنی ڕێسا پەسەندکراوە هاوبەشەکان، بەشداریکردنی قسەکەران و دروستکردنی ژێرخانگەلێکی سەربەخۆ لە لەپێشینە بازرگانییەکانی کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆژیاوە بەستراوە. لەم ڕوانگەیەوە، پرسی سەرەکی تەنیا بەرهەمهێنانی ئامرازە زیرەکەکان بە زمانی کوردی نییە، بەڵکوو ڕەخساندنی دەرفەتی بڕیاردانی کۆمەڵگەی کوردییە سەبارەت بە داهاتووی دیجیتاڵیی زمانەکەی خۆی.