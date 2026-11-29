​بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هەڵوێستی دەسەڵاتدارانی وڵاتانی ڕۆژئاوایی، دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان، بڵاوکراوەکان و ناوەندە لێکۆڵینەوەکانی ئەمریکا و ئەورووپا لە ساڵی ۲۰۲۶دا نیشان دەدەن کە تێڕوانینی ڕۆژئاوا بۆ کوردەکانی عێراق خەریکە دەچێتە قۆناغێکی جیاوازەوە. ئەگەرچی ئەمریکا و وڵاتانی ئەورووپا هێشتا جەخت لەسەر پاراستنی عێراقی یەکگرتوو و فیدراڵ و ڕەچاوکردنی پێگەی دەستووریی هەرێم دەکەنەوە، بەڵام بەڵگە سیاسی و ئەمنییەکان نیشان دەن کە ئارەزووی ئەوان بۆ دەوەردانی ڕاستەوخۆ لە ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بەرگریکردن لە هاوسەنگیی هێز لە نێوان دەسەڵاتی ناوەندی و هەرێمدا کەم بووەتەوە. لە هەمان کاتدا، بەهێزکردنی سەروەریی دەسەڵاتی ناوەندیی عێراق، کۆنترۆڵکردنی سەرچاوە نەوتییەکان و دەروازە سنوورییەکان، سنووردارکردنی گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی فەرمانی دەسەڵات و کەمکردنەوەی کاریگەریی وڵاتانی دراوسێ بوونەتە لەپێشینە سەرەکییەکانی سیاسەتی ڕۆژئاوا لە عێراقدا. گۆڕانکارییەکانی چەند هەفتەی ڕابردوو، بەتایبەت هەڵوێستی دۆناڵد ترەمپ سەبارەت به هەنگاوەکانی عەلی ئەلزەیدی و لێدوانەکانی تام باراک، نوێنەری تایبەتی ئەو لە عێراق، تورکیا و سووریا، ئەم گۆڕانکارییەی ئاشکراتر کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا، دەکرێت بگوترێت سیاسەتی ڕۆژئاوا لەم بارەیەوە یەکپارچە نییە؛ لە نێوان هەڵوێستی سەرۆکایەتیی ئەمریکا، ڕووی دەسەڵاتی وڵاتانی ئەورووپا، دیدی دیپلۆماتە پێشووەکان و هەڵسەنگاندنی ناوەندەکانی لێکۆڵینەوەدا جیاوازیی بەرچاو بوونی هەیە.

​دۆناڵد ترەمپ، سەرۆککۆماری ئەمریکا، لە ۲۷ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶ لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی تروس سۆشاڵ پشتیوانیی خۆی بۆ هەوڵەکانی عەلی ئەلزەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، دەربڕی لەپێناو فراوانکردنی دەسەڵاتی حکوومەت لە سەرجەم وڵاتدا، بەرەنگاربوونەوەی قاچاغی نەوت، کۆتاییهێنان بە گەندەڵی و خستنی هەموو چەکەکان لە ژێر دەسەڵاتی تەنهای حکوومەتدا. ترەمپ هەروەها پشتیوانیی خۆی بۆ هەوڵەکانی ئەلزەیدی دەربڕی لەپێناو دروستکردنی عێراقی یەکگرتوو، بەهێز و خاوەن سەربەخۆیی لە بڕیاردانی سیاسیدا. گرنگیی ئەم هەڵوێستە لەوەدایە کە هاوکات لەگەڵ بڕیاری دەسەڵاتی عێراق بۆ زیادکردنی کۆنترۆڵ بەسەر دەروازە سنوورییەکان و کێڵگە نەوتییەکانی ژێر بەڕێوەبەریی هەرێمی کوردستان دەرچوو و لە کردەوەدا، پشتیوانیی سیاسیی ئەمریکای بۆ بەرنامەی دەسەڵاتی ناوەندی لەپێناو فراوانکردنی دەسەڵاتەکانیدا ڕاگەیاند. ئەگەرچی ترەمپ ڕاستەوخۆ باس لە هەڵوەشاندنەوەی فیدراڵیزم یان سنووردارکردنی مافە دەستوورییەکانی هەرێم نەکرد، بەڵام پشتیوانییەکەی بۆ هەنگاوەکانی ئەلزەیدی لە چنین بارودۆخێکدا ئەو تێڕوانینەی بەهێزتر کرد کە دەسەڵاتی ئەمریکا کێشەیەکی جدیی لەگەڵ زیادبوونی چڕبوونەوەی دەسەڵات لە بەغدا نییە. ڕۆیتەرزیش ئەم هەڵوێستەی وەک پشتیوانیی ترەمپ بۆ هەوڵی دەسەڵاتی عێراق لەپێناو سەپاندنی کۆنترۆڵ بەسەر سەرچاوە ئابووری و ئەمنییەکانی وڵاتدا وەسف کرد و باسی لە نیگەرانیی سەرکردەکانی کوردستان کرد سەبارەت بە دەرئەنجامەکانی.

​لەگەڵ ئەوەشدا، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ۲۸ی تشرینی دووەمدا هەوڵی دا ڕێگری بکات لە دروستبوونی ئەو تێڕوانینەی کە واشنتۆن لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان پاشەکشەی کردووە. گوتەبێژی ئەم وەزارەتە لە وەڵامی پرسیاری بڵاوکراوە کوردییەکاندا ڕاگەیاند: «ویلایەتە یەکگرتووەکان پشتیوانی لە عێراقی سەربەخۆ، یەکگرتوو و فیدراڵ و هەرێمی کوردستانی سەقامگیر و گەشەسەندوو لە چوارچێوەی ئەودا دەکات. ئێمە پشتیوانی لە چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان لە نێوان بەغدا و هەولێر لە ڕێگەی گفتوگۆ و بەپێی دەستووری عێراق دەکەین.» ئەم هەڵوێستە لە ڕووی سیاسییەوە گرنگە؛ چونکە واشنتۆن هێشتا هەرێمی کوردستان بە بەشێک لە پێکهاتەی فیدراڵی عێراق دەزانێت و خاوەنی پێگەی دەستووریی دیاریکراوە. جیاوازیی نێوان قسەکانی ترەمپ و هەڵوێستی وەزارەتی دەرەوە دەکرێت وەک نیشانەی هەوڵی دەزگای دیپلۆماسیی ئەمریکا لێک بدرێتەوە بۆ ڕێگری لە توندبوونەوەی قەیران و پاراستنی دەرفەتی ناوبژیوانی. لە ئەنجامدا، ناکرێت لێدوانەکانی سەرۆککۆماری ئەمریکا بە تەنیا وەک دەربڕی تەواوی سیاسەتی واشنتۆن هەڵسەنگێنرێت؛ بەڵام ناکرێت لە کاریگەرییە سیاسییەکەی لەسەر پێگەی هەولێریش چاوپۆشی بکرێت.

​تام باراک، باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆککۆماری ئەم وڵاتە لە کاروباری سووریا و عێراق، لە کۆبوونەوەی ناوەندی چاتم هاوس لە لەندەن لە ۱۱ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶دا، ئاشکراترین هەڵوێستی لەبارەی بەرپرسیارێتیی سەرکردەکانی کوردستان لە بارودۆخی ئێستادا خستە ڕوو. ناوبراو لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە دڵنیاییەکانی ئەمریکا بۆ ڕێگری لە لاوازبوونی پێگەی فیدراڵی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند کە واشنتۆن مەبەستی دەوەردانی ڕاستەوخۆی نییە و ناتوانێت ناکۆکییە ناوخۆییەکانی عێراق و کوردستان لە شوێنی لایەنە تێوەگلاوەکان چارەسەر بکات. تام باراک جەخت لەوە کردەوە کە ئەمریکا دەتوانێت هاندەر بێت، ڕاوێژ بدات و ناوبژیوانی بکات، بەڵام سەرکردەکانی کوردستان دەبێت خۆیان ناکۆکییەکانیان چارەسەر بکەن. ناوبراو هەروەها داوای لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کرد کە ناکۆکییە خێزانی و حزبییەکان لادەن و بۆ دروستکردنی هەرێمێکی یەکگرتوو و هەماهەنگیی زیاتر لەگەڵ بەغدا هەنگاو بنێن. بەکارهێنانی دەستەواژەی «لەو ناکۆکییانە تێپەڕن» لە لایەن تام باراکەوە و جەختکردنەوەی لەسەر ئەوەی کە دیاریکردنی چارەنووسی پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێر بڕیاری عێراقییەکانە، نیشانەیەکی ڕوونی نەبوونی مەیلی واشنتۆنە بۆ قبووڵکردنی بەرپرسیارێتیی ڕاستەوخۆ لە مسۆگەرکردنی هاوسەنگیی سیاسیی هەرێمدا. لەگەڵ ئەوەشدا، تام باراک لە ۲۵ی تشرینی دووەمدا پەیوەندی بە مەسرور بارزانییەوە کرد و پێشنیاری ناوبژیوانی لە نێوان هەولێر و بەغدادا خستە ڕوو. هەروەها سەرچاوەکانی ڕووداو ڕایانگەیاند کە داوای لە عەلی ئەلزەیدی کردووە بژاردەی سەربازیی لادات. ئەم هەنگاوانە نیشان دەن کە ڕەوتەکەی زیاتر لەسەر ڕێگری لە پێکدادانی سەربازی و چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان لە ڕێگەی ڕێککەوتنەوە دامەزراوە، نەک لەسەر مسۆگەرکردنی پێگەی سیاسیی هەرێم بەرامبەر دەسەڵاتی ناوەندی.

​ڤیکتۆریا تیلۆر، جێگری پێشووی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە کاروباری عێراق و ئێران و بەڕێوەبەری دەستپێشخەریی عێراق لە ئەنجومەنی ئەتڵەسی، لە ڕەخنەگرە ڕاشکاوەکانی هەڵوێستی ترەمپ بووە. ناوبراو لە ۲۷ی تشرینی دووەم لە تۆڕی ئێکس نووسی کە لێدوانەکانی سەرۆککۆماری ئەمریکا سەبارەت به پشتیوانیکردن لە عەلی ئەلزەیدی، وەکو هاویشتنی بۆمبێکی دەستییە لە ناوەڕاستی ململانێی بەغدا و هەولێردا. ڤیکتۆریا تیلۆر پێی وایە پشتیوانیی یەکلایەنە لە سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە بارودۆخێکدا کە هەردوو لا بڕیارە بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان دانوستان بکەن، هەوڵە ناوبژیوانییەکانی ئەمریکا لاواز دەکات و متمانەی واشنتۆن وەک ناوبژیوانێکی متمانەپێکراو دەخاتە ژێر پرسیارەوە. ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە پشتیوانیکردن لە هەرێمی کوردستان بە مانای دژایەتیکردن لەگەڵ بەغدا نییە و هەرێمی کوردستانی بەهێز و کارا هەم لە ڕەوتی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و هەم لە ڕەوتی بەرژەوەندییەکانی عێراقدا دەبێت. ڤیکتۆریا تیلۆر لە هەمان کاتدا پشتیوانیی خۆی بۆ هەوڵی دەسەڵاتی عێراق لەپێناو بەرەنگاربوونەوەی گرووپە چەکدارەکان دەربڕی و وتی ئەلزەیدی بۆ بەرەوپێشبردنی ئەم سیاسەتە پێویستی بە هاوکاریی کوردەکان هەیە. ناوبراو هەروەها هۆشداری دا کە نابێت پرسی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لەگەڵ چالاکیی تۆڕە قاچاغچییەکانی سەر بە گرووپە چەکدارەکانی باشووری عێراقدا بەیەکسان سەیر بکرێت. دیدی ئەو نیشاندەری بەشێک لە ڕەوتی کارناسی و دیپلۆماسیی ئەمریکایە کە لەگەڵ پشتیوانیکردن لە سەروەریی دەسەڵاتی ناوەندی و بەرەنگاربوونەوەی گرووپە چەکدارەکاندا، لاوازکردنی مافە فیدراڵییەکانی هەرێم بە دژایەتیی بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی واشنتۆن دەزانێت.

​زەلمای خەلیلزاد، باڵیۆزی پێشووی ئەمریکا لە عێراق و نێردەی پێشووی ئەم وڵاتە لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە ۲۶ی تشرینی دووەمدا هۆشداریی دا سەبارەت بە توندبوونەوەی ناکۆکییەکانی هەولێر و بەغدا. ناوبراو لە تۆڕی ئێکس نووسی کە چەند هەفتەیەک پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق، پەیوەندیی دەسەڵاتی ناوەندی و هەرێمی کوردستان چووەتە ناو قەیرانەوە و بەردەوامیی ئەم دۆخە دەتوانێت ببێتە هۆی پێکدادانی مەترسیدار لە نێوان هەردوو لادا. زەلمای خەلیلزاد جەخت لەوە کردەوە کە چارەسەری ناکۆکییەکان دەبێت لە دەستووری عێراقدا بگەڕێت؛ دەستوورێک کە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵ، بەرپرسیارێتییە هاوبەشەکان و تایبەتمەندیی ناوچە فیدراڵییەکانی لە یەکتر جیا کردووەتەوە. ناوبراو پێشنیازی کرد کە بەغدا و هەولێر بۆ جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە هاوبەشەکان، نەخشەڕێگەیەکی دیاریکراو دابڕێژن و ئەمریکاش کە لە دروستکردنی دەستووری عێراقدا ڕۆڵی هەبووە، بۆ دەستەبەرکردنی ئەم ڕێککەوتنە ناوبژیوانی بکات. ئەم هەڵوێستە پێچەوانەی ڕەوتی نەبوونی دەوەردانی ڕاستەوخۆی تام باراک، جەخت لەسەر پێویستیی ڕۆڵی چالاکتری ئەمریکا لەپێناو ڕێگری لە لاوازبوونی پێکهاتەی فیدراڵ دەکاتەوە.

​نادین مێنزا، چالاکوانی ئەمریکی لە بواری مافەکانی کورد و سەرۆکی پێشووی کۆمیسیۆنی ئازادیی ئایینیی نێودەوڵەتیی ئەمریکا، سەبارەت به دەرئەنجامەکانی هەڵوێستی ترەمپ هۆشداریی داوە. ناوبراو لە ۲۷ی تشرینی دووەم لە تۆڕی ئێکس نووسی کە سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕەنگە وێنەیەکی تەواوی لە دەرئەنجامەکانی هەوڵی بەغدا بۆ زیادکردنی دەسەڵاتی خۆی لە هەرێمی کوردستاندا پێ نەگەیشتبێت. لە ڕوانگەی ئەووە، لاوازکردنی خۆبەڕێوەبەریی هەرێم دەتوانێت بە سوودی گرووپە دژبەرەکانی ئەمریکا لە عێراقدا تەواو ببێت و کاریگەریی دەرەکی لە ناوچەیەکدا فراوان بکات کە لە ساڵانی ڕابردوودا یەکێک لە هاوبەشە متمانەپێکراوەکانی ئەمریکا بووە. ناوبراو داوای لە واشنتۆن کرد کە هاوکات لەگەڵ فشارخستن سەر دەسەڵاتی عێراق بۆ کۆنترۆڵکردنی گرووپە چەکدارەکان، لە مافەکانی هەرێم لە چوارچێوەی دەستووردا پشتیوانی بکات و بەغدا ناچار بە چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان لە ڕێگەی گفتوگۆوە بکات. ئەم دیدگایە نیشان دەدات بەشێک لە چالاکوانان و داکۆکیکارانی مافەکانی کورد لە ئەمریکا، پرسی هەرێم تەنیا وەک ناکۆکییەکی نەوتی یان کارگێڕی سەیر ناکەن و پێیان وایە لاوازکردنی دەتوانێت هاوسەنگیی کاریگەریی ناوچەییش بە زیանի واشنتۆن بگۆڕێت.

​ئیمانوێل مەکڕۆن، سەرۆککۆماری فەرەنسا، لە ۲۹ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶دا پاش پەیوەندیی تەلەفۆنی لەگەڵ عەلی ئەلزەیدی، لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانیشدا گفتوگۆی کرد. بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لە لایەن سەرچاوەیەکەوە لە کۆشکی ئێلیزێ پێشکەش کرا، مەکڕۆن لەم پەیوەندییەدا داوای لە بەغدا و هەولێر کرد ناکۆکییەکانیان لە ڕێگەی گفتوگۆ و لە چوارچێوەی دەستووری عێراقدا چارەسەر بکەن و ئامادەیی پاریسیشی بۆ یارمەتیدان لە دۆزینەوەی چارەسەر ڕاگەیاند. دەفتەری سەرۆکوەزیرانی عێراقیش سەبارەت به پەیوەندیی تەلەفۆنیی ڕۆژی ۲۸ی تشرینی دووەمی مەکڕۆن لەگەڵ عەلی ئەلزەیدی ڕاگەیاند کە سەرۆککۆماری فەرەنسا پشتیوانی لە بەرنامەی چاکسازیی دەسەڵاتی عێراق کردووە. ئەم ڕەوتە نیشان دەدات پاریس بەراورد بە واشنتۆن هەوڵ دەدات پەیوەندیی سیاسیی خۆی لەگەڵ هەردوو لا بپارێزێت و لە ڕێگەی ناوبژیوانییەوە ڕێگری لە توندبوونەوەی قەیران بکات. فەرەنسا لە ساڵانی ڕابردوودا پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش هەبووە و لە بەرەنگاربوونەوەی داعشدا پشتیوانی لە هێزەکانی پێشمەرگە کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا، سیاسەتی پاریس هێشتا لە چوارچێوەی پاراستنی یەکڕیزیی عێراق و جێبەجێکردنی دەستووردا پێناسە دەکرێت و هیچ نیشانەیەک لە پشتیوانیی فەرەنسا بۆ سەربەخۆیی هەرێم یان دژایەتیکردنی ڕاستەوخۆی دەسەڵاتی ناوەندی بینراو نییە.

​یەکێتیی ئەورووپا لە هەڵوێستە تازەکانیدا جەخت لەسەر چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی بەغدا و هەولێر لە ڕێگەی گفتوگۆوە دەکاتەوە. گوتەبێژی ئەم یەکێتییە لە ۲۸ی تشرینی دووەمدا ڕاگەیاند کە برۆکسل پێشهاتەکانی عێراق بە وردی چاودێری دەکات و داوا لە دەسەڵاتی فیدراڵ و دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان دەکات ناکۆکییەکانیان لە ڕێگەی گفتوگۆی سازندەوە چارەسەر بکەن. کایا کالاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپا، لە ۱۵ی ئایاری ۲۰۲۶یشدا پاش دروستکردنی دەسەڵاتی عەلی ئەلزەیدی، پشتیوانیی ئەم یەکێتییەی بۆ یەکڕیزی، سەروەری و خاکی عێراق دووبارە ڕاگەیاندبوو. بە گشتی، سیاسەتی یەکێتیی ئەورووپا لەسەر پاراستنی سەقامگیریی عێراق و ڕێگری لە توندبوونەوەی ناکۆکییەکان دامەزراوە. لەگەڵ ئەوەشدا، برۆکسل تاوەکو ئێستا دیاری نەکردووە کە لە حاڵەتی بەردەوامیی هەنگاوە تاکلایەنەکانی بەغدا و سنوورداربوونی دەسەڵاتە دەستوورییەکانی هەرێمدا، لە چ ئامرازێک بۆ بەرگریکردن لە پێکهاتەی فیدراڵ کەڵک وەردەگرێت. لەبەر ئەوە، پشتیوانیی یەکێتیی ئەورووپا لە هەرێم لە بارودۆخی ئێستادا زیاتر خاوەنی سروشتێکی سیاسی و دیپلۆماسییە و هێشتا نەبووەتە پابەندبوونی کردەیی بۆ ڕێگری لە چڕبوونەوەی دەسەڵاتی تاکلایەنە لە بەغدا.

​بریتانیا لە ڕووی سیاسی و مێژووییەوە یەکێکە لە وڵاتە گرنگەکان لە پەیوەندییە دەرەکییەکانی هەرێمی کوردستاندا. دەسەڵاتی ئەم وڵاتە هێشتا پێگەی فیدراڵی هەرێم لە چوارچێوەی دەستووری عێراقدا بە فەرمی دەناسێت، بەڵام لەپێشینەی ئەمنیی لەندەن زیاتر لەسەر بەهێزکردنی دامەزراوەکانی دەسەڵاتی ناوەندی و گواستنەوەی بەرپرسیارێتیی بەرەنگاربوونەوەی داعش بۆ هێزە عێراقییەکان چڕ بووەتەوە. وەزارەتی بەرگریی بریتانیا لە ۳۰ی ئەیلوولی ۲۰۲۶دا کۆتاییهاتنی ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژ بە داعش لە عێراق راگەیاند و وتی هێزە ئەمنییەکانی عێراق و پێشمەرگە شکاندنی سەروەریی داعشیان لە ناوچەیەکی دیاریکراودا چەسپاندووە و ئێستا بۆ قبووڵکردنی بەرپرسیارێتیی سەرەکیی ئەمنی وڵات ئامادەن. لە هەمان کاتدا، راپۆرتی فەرمیی دەفتەری پەرلەمانی بریتانیا لە ئەیلوولی ۲۰۲۶دا سەبارەت به بارودۆخی دژبەرە سیاسییەکان لە هەرێمی کوردستان، سەرەڕای جەختکردنەوە لەسەر پێگە دەستووری و فیدراڵیی ئەم ناوچەیە، ئاماژەی بە دەسەڵاتی درێژخایەنی پارتی و یەکێتی بەسەر دامەزراوە سیاسی، ئابووری، ئەمنی و ڕاگەیاندنەکاندا و هەروەها حاڵەتەکانی بەرەنگاربوونەوەی دژبەران و چالاکوانان کردووە. ئەم ڕاپۆرتە هەروەها ناتوانایی هەردوو حزب لە دروستکردنی دەسەڵاتی نوێ و بەردەوامیی بنبەستی سیاسیی بە یەکێک لە هۆکارەکانی ناسەقامگیریی ناوخۆیی هەرێم زانیوە. لە ئەنجامدا، لەندەن لە لایەکەوە پشتیوانی لە پاراستنی پێگە دەستووریی هەرێم دەکات و لە لایەکی ترەوە، کێشەکانی حوکمڕانی و پێکهاتەی سیاسیی ناوخۆییی وەک یەکێک لە بەربەستە سەرەکییەکانی گەشەی پەیوەندییەکان و بەردەوامیی پشتیوانیی دەرەکی دەزانێت.

​لە پەرلەمانی بریتانیاشدا هەوڵگەلێک بۆ سەرنجڕاکێشانی دەسەڵاتی ئەم وڵاتە بۆ سەر قەیرانی پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێر ئەنجام دراون. گرووپی نێوخەیی پەرلەمانی سەبارەت به کورد و هەرێمی کوردستان، لە پاڵ هەندێک دامەزراوەی مەدەنی و کارناسیی بریتانیا، داوایان کردووە لەندەن لە پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانی خۆی لەگەڵ بەغدا و هەولێردا کەڵک وەربگرێت بۆ ڕێگری لە توندبوونەوەی ناکۆکییەکان. ناوەندی پێشکەوتنی کوردەکان، دەزگایەکی داکۆکیکار لە ماف و بەرژەوەندییەکانی کورد لە بریتانیا، لە ۲۶ی تشرینی دووەمدا داوای لە دەسەڵاتی ئەم وڵاتە کرد بە کەڵکوەگرتن لە پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ هەردوو لادا، بۆ ڕێگری لە توندبوونەوەی گرژی لەسەر دەروازە سنوورییەکان و کێڵگە نەوتییەکان ناوبژیوانی بکات. ئەم ناوەندە جەخت لەوە کردەوە کە هەر ڕێککەوتنێک دەبێت پێگەی دەستووریی هەرێم بە فەرمی بناسێت. ئەم دیدگایانە نیشاندەری بوونی توانا و پشتیوانیی سیاسی لە هەرێم لە کۆمەڵگەی مەدەنی و بەشێک لە بازنە پەرلەمانییەکانی بریتانیاست، بەڵام دەبێت لە نێوان ئەم هەڵوێستانە و سیاسەتی فەرمیی دەسەڵاتی لەندەن جیاوازی بکرێت؛ چونکە هێشتا نیشانەیەک لە پابەندبوونی دەسەڵاتی بریتانیا بۆ فشارخستن سەر بەغدا لەپێناو ڕاوەستاندنی هەنگاوە جێگەی ناڕەزاییەکانی هەولێر بوونی نییە.

​ئەڵمانیاش لە ساڵانی ڕابردوودا یەکێک لە هاوبەشە ئەمنی و ئابوورییە سەرەکییەکانی هەرێمی کوردستان بووە. بەرلین لە بەرەنگاربوونەوەی داعشدا، ڕاهێنان و تەیارکردنی پێشمەرگە و یارمەتیدان لە ئاوەدانکردنەوەی ناوچە ئازادکراوەکاندا ڕۆڵی هەبووە و لە ساڵی ۲۰۱۴وە تاوەکو ئێستا زیاتر لە ۳.۶ ملیار یۆرۆ یارمەتیی مرۆیی و چەسپاندنی ئەمنی پێشکەشی عێراق کردووە. وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا لە ۱۸ی شوباتی ۲۰۲۶دا ڕاگەیاند کە ئامانجی سەرەکیی ئەم یارمەتییانە بەهێزکردنی سەقامگیری، هەمەرەنگکردنی ئابووری و زیادکردنی توانای دەسەڵاتی عێراقە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەڵمانیاش خەریکە هاوکارییە ئەمنییەکەی بۆ چوارچێوەیەکی نوێ دەگوازێتەوە کە تەوەری سەرەکیی دەسەڵاتی ناوەندیی عێراق دەبێت. هێزە سەربازییەکانی ئەڵمانیا لە ۳۰ی ئەیلوولی ۲۰۲۶دا، پاش ئەوەی دەسەڵاتی عێراق بە بەردەوامیی نیشتەجێبوونیان ڕەزامەند نەبوو، ئەم وڵاتەیان جێهێشت. دەسەڵاتی ئەڵمانیا لە هەڵوێستەکانیدا پشتیوانیی خۆی بۆ هەوڵی عەلی ئەلزەیدی لەپێناو چەککردنی گرووپە چەکدارەکان دەربڕی و ڕاگەیاند کە هاوکاری لەگەڵ عێراق لە ڕێگەی پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان و ڕاوێژی ئەمنییەوە بەردەوامیی دەبێت. لەگەڵ بوونی بەردەوامیی چالاکیی کونسوڵخانەی ئەڵمانیا لە هەولێر و پێشینەی هاوکاری لەگەڵ پێشمەرگەدا، تاوەکو ئێستا نیشانەیەک لە پابەندبوونی نوێی بەرلین بۆ مسۆگەرکردنی دەسەڵاتە سیاسی و ئەمنییەکانی هەرێم بەرامبەر بەغدا بینراو نییە.

​کەنەداش لە چوارچێوەی ڕێکخستنەوەی سیاسەتی سەربازیی خۆی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، ئەرکێکی نوێی بە ناوی «ئامارنا» وەک جێگرەوەی ئەرکە پێشووەکان دیاری کردووە. وەزارەتی بەرگریی کەنەدا ڕاگەیاندووە کە لەم چوارچێوەیەدا، پشتیوانیکردن لە ئەرکی ناتۆ لە عێراق، هاوکاریی بەرگری لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و بەهێزکردنی تواناکان و بوارە ئەمنییەکان لە ئوردن و لوبناندا بەردەوامیی دەبێت. ئەم سیاسەتە نیشان دەدات ئاتاوا هێشتا پشتیوانی لە سەقامگیریی عێراق و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەکات، بەڵام هاوکارییەکانی زیاتر لە ڕێگەی دامەزراوە فەرمییەکانی دەسەڵاتی عێراق و ئەرکی ناتۆوە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت و هیچ پابەندبوونێکی ئەمنیی سەربەخۆ بۆ بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان ڕانەگەیەندراوە.

​ئوسترالیا پاش کۆتاییهاتنی ئەرکی سەربازیی «ئووکرا» لە کانوونی یەکەمی ۲۰۲۴دا، ئامادەبوونی ڕاستەوخۆی خۆی لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق و سووریادا کۆتایی پێ هێنا. دەسەڵاتی ئوسترالیا ڕاگەیاند کە ئەم ئەرکە یارمەتی بە بەهێزکردنی توانای هێزە ئەمنییەکانی عێراق کردووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی سەربەخۆیانەی داعش و بەردەوامیی هاوکاری لەگەڵ هاوبەشە ناوچەیییەکان لە ڕێگەی جیاوازەوە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت. لەبەر ئەوە، ئوسترالیا لە بارودۆخی ئێستادا لە ڕووی سەربازی و سیاسییەوە ڕۆڵێکی سەربەخۆ لە قەیرانی پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێردا ناگێڕێت و هیچ هەڵوێستێکی فەرمیی جیاواز سەبارەت به هەنگاوە تازەکانی دەسەڵاتی عێراق دژ بە دەسەڵاتەکانی هەرێم بڵاو نەکردووەتەوە.

​نیوزیلەندیش لە ساڵی ۲۰۱۴وە لە ئەرکی فرەلاتی «گالانت فینیکس»دا بەشداریی کردووە؛ ئەرکێک کە ئامانجی ئاڵوگۆڕکردنی زانیارییە سەبارەت به مەترسییە تیرۆریستییەکان و جووڵەی هێزە دەرەکییەکان. هێزە نیوزیلەندییە بەشداربووەکان لەم ئەرکەدا لە ئوردن جێگیر بوون و چالاکییەکانیان بە مانای بوونی سەربازی یان پابەندبوونی ئەمنیی ڕاستەوخۆ بۆ هەرێمی کوردستان نییە. لە سەرچاوە گشتییە پشکنراوەکانیشدا هیچ هەڵوێستێکی سیاسیی سەربەخۆ لە دەسەڵاتی نیوزیلەند سەبارەت به ناکۆکییە تازەکانی هەولێر و بەغدا بینراو نییە.

​رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەراورد بە ڕابردوو، توانای سیاسیی کەمتری بۆ دەوەردان لە ناکۆکییەکانی هەولێر و بەغدا هەیە. ئەرکی دەستەی یاریدەدەری نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق، ناسراو بە یونامی، پاش زیاتر لە دوو دەیە چالاکی لە ۳۱ی کانوونی یەکەمی ۲۰۲۵دا کۆتایی پێ هات. یونامی لە ساڵانی ڕابردوودا لە گفتوگۆ سیاسییەکان، ئاشتیی نیشتمانی، هەڵبژاردنەکان، چاکسازییە یاساییەکان و چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی نێوان دەسەڵاتی ناوەندی و هەرێمی کوردستاندا ڕۆڵی هەبوو. پاش کۆتاییهاتنی ئەم ئەرکە، چالاکیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق لە ڕێگەی دەفتەری هەماهەنگکاری نیشتەجێ و تیمی کشووریی ئەم ڕێکخراوەوە بەردەوامیی هەبووە و چڕبوونەوەی زیاتری خستووەتە سەر گەشەپێدان، خزمەتگوزارییە گشتییەکان، مافەکانی مرۆڤ و بەهێزکردنی دامەزراوە حوکمڕانییەکان. نەتەوە یەکگرتووەکان لە ۲۵ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶یشدا لە وەڵامدانەوە بە گرژییە تازەکانی نێوان هەولێر و بەغداددا، لایەنەکانی بانگهێشتی گفتوگۆ کرد و جەختی لەسەر پێویستیی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان کردەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، بە کۆتاییهاتنی ئەرکی یونامی، هەرێمی کوردستان ئیتر خاوەنی ئەرکێکی سیاسیی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان نییە بۆ ئاسانکاریی بەردەوامی گفتوگۆ نیشتمانییەکان؛ بابەتێک کە لە بارودۆخی زیادبوونی ناکۆکییەکان لەسەر دەسەڵاتە فیدراڵەکان و سەرچاوە ئابوورییەکاندا گرنگە.

​ناتۆش سیاسەتی خۆی لە عێراقدا لەسەر بەهێزکردنی دامەزراوە ئەمنییەکانی دەسەڵاتی ناوەندی چڕ بووەتەوە. ئەرکی ناتۆ لە عێراق لە ساڵی ۲۰۱۸وە و بە داواکاریی دەسەڵاتی فیدراڵ دەستی پێ کرد و ئامانجی ڕاهێنان، ڕاوێژ و چاکسازیی پێکهاتەی هێزە چەکدارەکان و دامەزراوە ئەمنییەکانی عێراقە. ئەم ئەرکە وەزارەتی بەرگری، وەزارەتی ناوخۆ، پۆلیسی فیدراڵ و دامەزراوە ئەمنییەکانی سەر بە سەرۆکوەزیرانی عێراق دەگرێتەوە و چالاکییەکانی بە ڕەزامەندیی دەسەڵاتی ناوەندی ئەنجام دەدرێن. ناتۆ لە ئازاری ۲۰۲۶دا و لە وەڵامدانەوە بە بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکەدا، هێزەکانی ئەرکەکەی بۆ فەرماندەیی هاوبەشی ئەم ڕێکخراوە لە ناپولی ئیتالیا گواستەوە، بەڵام هاوکارییە ڕاوێژکارییەکان بەردەوامییان هەبوو. ئەم ڕێکخراوە لە ۵ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶یشدا لە گفتوگۆی سیاسیی ئاستبەرزدا لەگەڵ بەرپرسە عێراقییەکاندا جەختی لەسەر بەردەوامیی هاوکاری و بەهێزکردنی دامەزراوە ئەمنییەکانی عێراق کردەوە. گرنگیی ئەم بابەتە بۆ هەرێمی کوردستان لە جیاوازیی نێوان ئەرکی ناتۆ و هاوکاریی پێشووی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لەگەڵ پێشمەرگەدایە؛ چونکە ناتۆ لە چوارچێوەی ئەرکی ئێستای خۆیدا، پێکهاتەیەکی سەربەخۆ بۆ ڕاهێنان و پشتیوانیکردن لە پێشمەرگە وەکو هێزێکی سەربازیی ناوچەیەکی فیدراڵ نییە و ڕاهێنانی هێزە ئەمنییەکانی عێراق دەبەستێتەوە بەو هێزانەی کە لە ژێر کۆنترۆڵ و کاریگەریی ڕاستەوخۆی دەسەڵاتی ناوەندیدا هەڵکەوتوون.

​دەزگای پەنابەریی یەکێتیی ئەورووپاش لە ۱۶ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶دا دوو ڕاپۆرتی نوێی سەبارەت به بارودۆخی سیاسی، ئەمنی، مافەکانی مرۆڤ و کۆمەڵایەتیی عێراق بڵاو کردەوە. ئەم ڕاپۆرتانە باسیان لە تەواونەبوونی دروستکردنی دەسەڵاتی نوێی هەرێمی کوردستان پاش هەڵبژاردنی تشرینی یەکەمی ۲۰۲۴، ناکۆکییەکانی پارتی و یەکێتی لەسەر پێکهاتەی کابینە و دابەشکردنی پۆستە سیاسی و کارگێڕییەکان و بەردەوامیی بەڕێوەبردنی هەرێم بە دەسەڵاتی کاتی دەکرد. لە پاڵ ئەم کێشانەدا، ڕاپۆرتەکان باسیان لە بارودۆخی دژبەرە سیاسییەکان، بەرەنگاربوونەوەی ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان و کێشە ئەمنییەکان لە هەندێک ناوچەشدا کردووە. گرنگیی هەڵسەنگاندنی دەزگای پەنابەریی یەکێتیی ئەورووپا لەوەدایە کە بارودۆخی هەرێم نەک تەنیا لە گۆشەنیگای ناکۆکی لەگەڵ بەغداوە، بەڵکو لە ڕوانگەی حوکمڕانی، ئەمنیی هاووڵاتییان و بارودۆخی مافەکانی مرۆڤەوە تاوتوێ دەکات. بێگومان ئەم دەزگایە دامەزراوەیەکی کارناسی و زانیاری لە پێکهاتەی یەکێتیی ئەورووپادایە و ڕاپۆرتەکانی بە مەرج نییە وەک هەڵوێستی فەرمیی سیاسەتی دەرەوەی برۆکسل لێک نادرێنەوە.

​وێنترۆپ ڕاجەرز، توێژەری ناوەندی چاتم هاوس، لە وتارێکدا لە ۲۸ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶دا بە ناونیشانی «ناکۆکیی حزبەکانی کوردستانی عێراق مەترسیی لاوازکردنی خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی کوردستان زیاد دەکات» هۆشداریی دا کە ناتوانایی پارتی و یەکێتی لە دروستکردنی دەسەڵاتی نوێدا، هەرێم بەرەو دابەشبوونێکی قوڵ و لەوانەیە هەمیشەیی پاڵ پێوە دەنێت. ناوبراو پێی وایە هاوبەشە نەریتییەکانی هەرێم لە ئەورووپا و ئەمریکادا لە ناتوانایی سیاسی و بەردەوامیی بنبەستی حوکمڕانی نائومێد بوون و ئیتر مەیلیان نییە وەکو ڕابردوو ڕۆڵی ناوبژیوانی و داوەر لە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەردوو حزبدا بگێڕن. لە ڕوانگەی ئەم توێژەرەوە، بەردەوامیی فرەلایەنیی سیاسی دەتوانێت زەمینەی دەوەردانی زیاتری وڵاتانی دراوسێ دابین بکات و دەستکەوتەکانی خۆبەڕێوەبەریی کورد بخاتە بەر مەترسییەوە. ئەم شیکارییە یەکێکە لە ڕاشکاوترین هەڵسەنگاندنەکانی بازنە کارناسییەکانی ڕۆژئاوا سەبارەت به پەیوەندیی نێوان لاوازیی ناوخۆیی هەرێم و کەمبوونەوەی مەیلی دەسەڵاتدارانی ڕۆژئاوا بۆ پشتیوانیکردن لە پێگەی سیاسیی ئەو.

​ناوەندی یینسا لە ڕاپۆرتێکدا لە ۱۷ی تشرینی دووەمی ۲۰۲۶دا بە قەڵەمی جیران ئۆزجان، توێژەری کاروباری کوردی ئەم ناوەندە، هۆشداریی دا کە قەیرانی سیاسی لە نێوان پارتی و یەکێتیدا، پێگەی ستراتیژیی هەرێم بەرامبەر مەترسییە دەرەکییەکان لاواز دەکات. ئە