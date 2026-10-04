کوردپرێس
مام جەلال دەنگی گفتوگۆ، لێکگەیشتن و کاری پێکەوەیی بوو
خبر 2026-10-04 10:48 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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نێچیرڤان بارزانی:

مام جەلال دەنگی گفتوگۆ، لێکگەیشتن و کاری پێکەوەیی بوو

سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بۆ ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال بڵاوکردەوە و دەڵێ "باشترین وەفاداری بۆ مام جەلال ئەوەیە گفتوگۆ، تەبایی و یەکڕیزی بکەینە رێگەی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ 3ی تشرینی 2026 پەیامێکی بۆ ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال بڵاوکردەوە و نووسیویەتی "بەوپه‌ڕی ڕێز و پێزانینەوە یادی سەرکردەیەکی گەورەی نیشتمانی دەکەینەوە کە ژیانی خۆی بۆ خەبات لەپێناو مافەکانی گەلی کوردستان و خزمەتکردنی عێراق تەرخان کرد و لە سەختترین قۆناخەکاندا دەنگی گفتوگۆ، لێکگەیشتن و کاری پێکەوەیی بوو".

لە پەیامەکەدا هاتووە، باشترین وەفاداری بۆ یاد و میراتی مام جه‌لال ئەوەیە کە گفتوگۆ، ته‌بایی و یه‌کڕیزی بکەینە ڕێگەی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان و پێکەوە کار بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان و چەسپاندنی هاوبەشی و سەقامگیری لە عێراق بکرێت.

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