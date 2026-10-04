کورتەی هەواڵەکانی 11ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

نێچیرڤان بارزانی: خوازیاری عێراقێکین کە پارێزەری ئاسایشی هەموو پێکهاتەکان بێت

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بەشداریی لە ڕۆژی سەروەریدا کرد و ڕایگەیاند: ئێمە خوازیاری عێراقێکی دەستووریی فیدراڵی، سەقامگیر و خاوەن سەروەریی تەواوین. وڵاتێک کە بێ جیاوازی پارێزەری ژیان و ئاسایشی هەموو پێکهاتەکان و هاووڵاتییانی بێت.

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گۆڕینی خانوو و تەلارە دێرینەکانی سلێمانی بۆ ناوەندی پاراستنی ناسنامەی کوردی

هاوكات لەگەڵ گەشەی خێرای دروستکردنی تەلار و گۆڕانی سیمای سلێمانی، گرووپێک لە چالاکوانانی کەلتووری لەم شارەدا هەوڵ دەدەن خانووە مێژووییەکان و بینا لەبیرکراوەکان لە وێرانبوون ڕزگار بکەن و بیانکەنە جێگەیەک بۆ شیعر، مۆسیقا، کەلەپووری جەماوەری و پاراستنی یادەوەریی بەکۆمەڵی کوردی.

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پێویستیی بەشداریی لایەنی بێلایەن لە پڕۆسەی ئاشتیی کوردەکان و تورکیا

ئەگەرچی پڕۆسەی هەڵوەشاندنەوە و چەکدانانی پارتی کرێکارانی کوردستان بەردەوامە، بەڵام نەبوونی دامەزراوەیەکی سەربەخۆ بۆ پشتڕاستکردنەوەی جێبەجێکردنی بەڵێنەکان و دیارنەبوونی ئاسۆیەکی سیاسی دوای کۆتاییهاتنی چالاکیی چەکداری، دوو کەلێنی گرنگی لە پڕۆسەی ئاشتیی کورد لەگەڵ تورکیادا دروستکردووە.

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هەڵوێستی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە کورد

ئێستێفان دوجاریک، وتەبێژی ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، ڕایگەیاند: نەتەوەیەکگرتووەکان پشتیوانی لە پاراستنی مافە زمانەوانی، کەلتووری و مافەکانی تری پێکهاتەکان دەکات، لەوانەش کورد لە سووریا، هەروەها پێشوازی لە پرۆسەی ئاشتی لە نێوان کورد و دەوڵەتی تورکیا کردووە و ئامادەیە بۆ پشتیوانیکردن لەم پرۆسەیە.