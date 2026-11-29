واکنش مشاور نخست‌وزیر عراق به انتقادهای مسعود بارزانی از جریان‌های سیاسی بغداد؛

عبدالأمیر تعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در واکنش به انتقادهای مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، از پایبند نبودن جریان‌های سیاسی بغداد به نظام فدرالی، اظهارات وی را ناموجه دانست و مدعی شد که مواضع تند بارزانی ناشی از آسیب دیدن منافع برخی طرف‌ها در پی تصمیم‌های اخیر علی الزیدی است.

به گزارش کردپرس، عبدالأمیر تعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در واکنش به اظهارات اخیر مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، درباره پایبند نبودن جریان‌های سیاسی بغداد به نظام فدرالی، اعلام کرد که سخنان و مواضع بارزانی در این زمینه در جایگاه خود قرار ندارند.

تعیبان در گفت‌وگو با برنامه «علناً» شبکه تلویزیونی السومریه، در پاسخ به انتقادهای بارزانی از عملکرد جریان‌های سیاسی بغداد در قبال نظام فدرالی عراق گفت: «نظام فدرالی در قانون اساسی‌ای تثبیت شده است که مردم عراق به آن رأی داده‌اند؛ بنابراین اظهارات بارزانی در جایگاه خود نیستند.»

مشاور نخست‌وزیر عراق همچنین مدعی شد که تندی اظهارات و مواضع مخالفت‌آمیز مسعود بارزانی، ناشی از آسیب دیدن منافع برخی طرف‌ها در پی مجموعه تصمیم‌های اخیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، است.

وی تأکید کرد که این تصمیم‌ها موجب آسیب دیدن منافع برخی طرف‌ها شده و واکنش‌های اخیر بارزانی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تصمیم‌های اخیر دولت فدرال عراق برای کنترل گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی، به افزایش تنش‌های سیاسی میان اربیل و بغداد منجر شده است.

در همین راستا، قرار است روز سه‌شنبه آینده نشستی در سطح عالی در بغداد برگزار شود تا موضوعات مورد اختلاف میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان بررسی شود.