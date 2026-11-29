به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ماهانه ۳۴۰ میلیارد تومان کمک معیشت و مستمری به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد استان کردستان پرداخت می شود.

وی با اشاره به وضعیت خانوارهای تحت حمایت افزود: ۴۳ هزار خانوار از مجموع خانوارهای زیرپوشش این نهاد دارای سرپرست زن هستند که از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، حمایت از ۲۵ هزار دانش آموز و ۱۳ هزار کودک یتیم و نیازمند را از دیگر خدمات این نهاد برشمرد و گفت: این افراد در بخش های مختلف از حمایت های کمیته امداد برخوردار هستند.

طوسی همچنین از شناسایی ۸۰ هزار نفر از افراد مستعد اشتغال در میان خانواده های زیرپوشش خبر داد و اظهار کرد: این افراد ظرفیت مناسبی برای بهره مندی از برنامه های اشتغال زایی و توانمندسازی کمیته امداد دارند.