سرویس کرمانشاه _ استاد حبیب الله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به موضوع دایر کردن کتابخانه کودک در شهر پاوه پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _

بێشکێ ئاواتی واقوو جمێوە

یانەو ئارەزووی ماقوو گمێوە (هاوار)

(گهوارهٔ آرزوها در انتظار جنباندن است و قصر آرزوها مبهوت آوا و نواست)

روز سه‌شنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۵خورشیدی با دعوت قبلی کتابخانهٔ عمومی شهر همراه جمعی دیگر از دوستان مهمانِ مراسم گشایش کتابخانهٔ ویژهٔ کودکان شدیم تا یانەو پەپوولانوو پاوەی (خانهٔ پروانه های پاوه) افتتاح شود.

پیش از هر سخنی باید از این اقدام خُرسند بود و آن را (به شرط تجهیز و تداوم) ستود. پرداختن به کودک و فراهم نمودن بستر‌های کودکی کردن خشتِ نخست عمارتِ عنبرین توسعه است و هر گونه تساهلی تبعات سنگین و جبران ناپذیر خود را (دیر یا زود، اما بدون سوخت و سوز) رقم خواهد زد.

کودکان پیچک‌های پمپاژ شوق در جامعهٔ پویا و سرزنده‌اند و همه باید راهگشای راه بیداری،خلاقیت،نظم پذیری و تعامل برای آنان شوند و ترس ‌هایشان را بزدایند به قول سهراب :

«این پیچک شوق، آبش ده، سیرابش کن.

آن کودک ترس،

قصه بخوان، خوابش کن.»

اما یاد‌آوری دو نکته

۱- تفاوت نگاه به کودک

۲- تفاوت این کتابخانه در پاوه

تفاوت نگاه به کودک

مولانا بیت زیبایی دارد که در آن هر اقدام عملی را وابستهٔ نوعِ نگاه شخص یا جمعِ عمل کننده می داند؛

«فرعِ دید آمد عمل، بی هیچ شک

پس نباشد مردم الّا مَردُمَک »

الف: نگاه چوپانی :کودک را از ابتدا موجودی کاملاً ناقص می پندارد که وظیفهٔ ما کامل کردن اوست( آن گونه که مقتضی است) چونان خمیری که باید در دستان ما وَرز یابد و شکل پذیرد.

ب: نگاه باغبانی:

کودک موجودی کامل است که خالق توانا در نهادش قابلیت‌ها و توان ویژه نهاده است. او در دامان مادر و کانون خانواده و کنار هم بازی‌ها و آغوش شهر یا روستا، بسیار آموخته و می آموزد.به عبارت دیگر کودک نه کاملاً ناقص که دارای ویژگی هایی است که باید پرورش یابند و ما فراهم کنندگان آب، خاک و نورِ لازم رشد این نخل هستیم.

متفاوت بودن کتابخانهٔ کودک در پاوه

کودکان در شهر پاوه در بازهٔ زمانی کودکی (تولد تا ۱۲ سالگی) در خانه و کوچه و بازارِ شهر، همراه همبازی و همسایه با زبان مادری خود مشغول یادگیری (نه آموزش) هستند، لذا کاربرد نگاه اول (چوپانی) درآموزشگاه یا کتابخانه در مورد آنها راه یاب نخواهد بود. پاره‌ای از صاحب نظران حوزهٔ کودک، آموزش (نه یادگیری) زبانِ دوم را در دورهٔ کودکی جایز نمی دانند آنها بر این باورند بر اساس نگاه دوم (باغبانی) باید برای کودکان شرایطی را فرام کرد تا آنها ضمن کار گروهی، نقاشی و بازی و لحاظ زبان مادری خودبیاموزند و به صورت غیر مستقیم از طریق (تلویزیون و…) زبان دوم را هم فرا گیرند. لذا در کتابخانهٔ کودک پاوه جایگاه زبان مادری و وجود کتاب‌هایی با این زبان و نیز آموزش آن امری شایستهٔ توجه است و اگر چنین شود آنگاه می توان بر زبان فردوسی نشست و گفت:

جوانان دانای دانش پذیر

سزد گر نشینند بر جای پیر