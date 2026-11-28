سرویس کردستان - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت ۶ مورد جدید مسمومیت الکلی در استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: شمار افراد مسموم‌شده از ابتدای آذرماه تاکنون به ۳۱ نفر رسیده است که تمامی آنان مرد هستند.

به گزارش کرد پرس، فرشاد ارغوانی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی کردستان، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: با احتساب موارد جدید، شمار مسمومیت‌های الکلی گزارش‌شده از ابتدای آذرماه تاکنون به ۳۱ نفر رسیده که تمامی افراد مسموم‌شده مرد هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موارد ثبت‌شده در استان بیان کرد: از مجموع این افراد، ۱۷ نفر در سنندج، ۶ نفر در سقز، سه نفر در سروآباد، ۲ نفر در دهگلان، ۲ نفر در بیجار و یک نفر در کامیاران گزارش شده‌اند.

ارغوانی با بیان اینکه همه موارد ثبت‌شده ناشی از مصرف الکل متیلیک (متانول) نیست، گفت: بخش قابل توجهی از این مسمومیت‌ها با مصرف بیش از حد الکل ارتباط دارد، اما صرف‌نظر از نوع الکل مصرفی، مسمومیت می‌تواند عوارض جدی و حتی تهدیدکننده حیات به دنبال داشته باشد.

وی اختلال در سطح هوشیاری، خواب‌آلودگی غیرطبیعی، تهوع و استفراغ مکرر، تشنج و اختلالات تنفسی را از علائم هشداردهنده مسمومیت برشمرد و تأکید کرد: در صورت مشاهده این علائم، باید بدون فوت وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و فرد را برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هشدار نسبت به تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی بیان کرد: حتی در صورت خفیف بودن علائم اولیه نیز نباید درمان را به تأخیر انداخت یا به درمان‌های خودسرانه متوسل شد؛ چراکه وضعیت فرد مسموم ممکن است در مدت کوتاهی وخیم‌تر شود.

ارغوانی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از مسمومیت‌های الکلی، از شهروندان خواست با پرهیز از مصرف مشروبات الکلی و افزایش آگاهی درباره عوارض آن، سلامت خود و خانواده را جدی بگیرند و در مواجهه با موارد مشکوک، بدون تأخیر برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.