خبر نویسنده: گروه عراق کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۰:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
نماینده پارلمان عراق: اداره گذرگاهها به آمریکاییها واگذار میشود!
غالب محمد علی از نمایندگان پارلمان عراق مدعی واگذاری اداره گذرگاههای مرزی به سه شرکت آمریکایی شده است.
به گزارش کردپرس به نوشته تسنیم، غالب محمد علی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق مدعی شد که مدیریت و نظارت بر گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان و عراق به سه شرکت آمریکایی سپرده میشود.
به گفته این نماینده، شرکتهای آمریکایی بر گذرگاهها نظارت میکنند و درآمد آنها را جمعآوری خواهند کرد.
وی افزود که درآمدهای جمعآوریشده قرار است به خزانه وزارت دارایی عراق واریز شود.
هنوز دولت عراق واکنشی به این ادعا نشان نداده است.
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