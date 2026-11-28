به گزارش کردپرس به نوشته تسنیم، غالب محمد علی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق مدعی شد که مدیریت و نظارت بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و عراق به سه شرکت آمریکایی سپرده می‌شود.

به گفته این نماینده، شرکت‌های آمریکایی بر گذرگاه‌ها نظارت می‌کنند و درآمد آنها را جمع‌آوری خواهند کرد.

وی افزود که درآمدهای جمع‌آوری‌شده قرار است به خزانه وزارت دارایی عراق واریز شود.

هنوز دولت عراق واکنشی به این ادعا نشان نداده است.