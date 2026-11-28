سرویس کردستان ـ نمایش خیابانی «ساعت صفر» به کارگردانی حسین ایزدی از بروجرد، با طرح موضوع بحران تولید زباله و پیامدهای رفتارهای نادرست انسان در قبال طبیعت، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به صحنه رفت؛ نمایشی که تلاش دارد مخاطب را از جایگاه تماشاگر صرف خارج کرده و به یکی از کنشگران حفاظت از محیط زیست تبدیل کند.

حسین ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار کردپرس، با اشاره به ایده شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: «ساعت صفر» با هدف آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای آلودگی محیط زیست و افزایش مسئولیت‌پذیری مردم در قبال طبیعت تولید شده است؛ چراکه امروز بحران زباله و تخریب محیط زیست به یکی از مسائل جدی جوامع تبدیل شده و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این نمایش تلاش شده ارتباطی مستقیم و متفاوت با مخاطبان برقرار شود، افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی تئاتر خیابانی، امکان مشارکت مردم در جریان اجراست و ما نیز سعی کردیم تماشاگران را از حالت منفعل خارج کنیم تا خودشان بخشی از اتفاقات نمایش باشند.

کارگردان نمایش «ساعت صفر» ادامه داد: در بخش پایانی نمایش، مخاطبان برای نجات آخرین گیاه روی زمین وارد جریان داستان می‌شوند؛ اتفاقی که در کنار جذابیت نمایشی، تلنگری به تماشاگران است تا درباره نقش و مسئولیت خود در حفظ طبیعت بیشتر فکر کنند.

ایزدی با اشاره به استفاده از نماد کلاغ در این اثر نیز گفت: این پرنده نمادی از تغییرات محیط زیست و پیامد رفتارهای نادرست انسان است و تلاش کرده‌ایم از طریق این نماد، تأثیر رفتارهای روزمره انسان بر طبیعت را به مخاطب منتقل کنیم.

وی مهم‌ترین پیام این نمایش را ضرورت تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی در قبال محیط زیست دانست و تأکید کرد: حفاظت از طبیعت وظیفه یک نهاد یا سازمان خاص نیست، بلکه همه افراد جامعه در برابر آن مسئولیت دارند و باید از رفتارهای ساده‌ای مانند کاهش تولید زباله و رها نکردن پسماند در طبیعت آغاز کرد.

کارگردان «ساعت صفر» همچنین حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را فرصتی ارزشمند برای ارتباط با مخاطبان و طرح مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی عنوان کرد.