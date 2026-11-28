سخنگوی دولت عراق:

سخنگوی دولت عراق با اعلام اینکه روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان به‌صورت قاچاق خارج می‌شود، این روند را مرتبط با مافیای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که دولت بغداد میان مردم کردستان و رفتارهای سیاسی تمایز قائل است.

به گزارش کردپرس، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، از قاچاق روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان خبر داد و اعلام کرد که این روند با مافیای بین‌المللی ارتباط دارد.

به نوشته درەو، عبودی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «العهد» اظهار کرد که اقدامات دولت عراق در پرونده‌های مهم، بدون تردید موجب زیان برخی افراد خواهد شد و به همین دلیل، این افراد تلاش می‌کنند اقدامات دولت را به درخواست‌های خارجی مرتبط کنند؛ درحالی‌که تصمیمات دولت عراق، مستقل و عراقی است و تحت تأثیر عوامل خارجی قرار ندارد.

وی با اشاره به وضعیت کنونی عراق گفت که این کشور با اطمینان به شرایط عادی خود بازگشته است؛ موضوعی که به گفته او، برای منطقه و جهان نیز مثبت ارزیابی می‌شود. عبودی افزود پیش از آغاز به کار دولت، وضعیت عراق نگران‌کننده بود و این کشور عملاً تحت تأثیر سلاح‌های خارج از چارچوب قانون قرار داشت، اما اکنون به‌عنوان کشوری فعال و تأثیرگذار در عرصه منطقه‌ای شناخته می‌شود.

سخنگوی دولت عراق همچنین سه‌شنبه آینده را موعد مورد انتظار برای آغاز ابتکار گفت‌وگوی ملی دانست و تأکید کرد که این گفت‌وگو وارد مرحله‌ای شفاف و تعیین‌کننده خواهد شد که دیگر امکان به‌تعویق‌انداختن آن وجود ندارد.

عبودی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که دولت عراق میان مردم اقلیم کردستان و رفتارهای سیاسی تمایز قائل است و اقدامات مربوط به اجرای قانون اساسی را تهدیدی علیه مردم اقلیم یا دولت آن نمی‌داند.

وی همچنین گفت نیروهای پیشمرگه تهدیدی علیه دولت عراق نیستند و حفاظت از مرزهای بین‌المللی در صلاحیت دولت مرکزی است.

سخنگوی دولت عراق با اشاره به گزارش دستگاه اطلاعاتی این کشور درباره قاچاق نفت، اعلام کرد که این گزارش وجود عملیات قاچاق نفت را تأیید کرده و این فعالیت‌ها با مافیاهای بین‌المللی ارتباط دارند.

به گفته عبودی، حجم نفت قاچاق‌شده به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

او در ادامه اقلیم کردستان را یک چارچوب قانونی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده در قانون اساسی توصیف کرد، اما گفت روابط میان بغداد و اربیل از شفافیت کافی برخوردار نیست.

عبودی با اشاره به وجود ۲۳ گذرگاه غیررسمی در اقلیم کردستان، تأکید کرد که استقرار ارتش عراق در مرزها باید با هماهنگی اقلیم انجام شود و ورود نیروهای ارتش به شهرهای اقلیم کردستان منتفی است.