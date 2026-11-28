اطلاعیه فرماندهی هنگ مرزی مریوان؛

سرویس کردستان - فرماندهی هنگ مرزی مریوان با صدور اطلاعیه‌ای، از شهروندان خواست با توجه به شرایط امنیتی منطقه، از تردد و ورود به مناطق مرزی و حریم امنیتی این شهرستان خودداری کنند.

به گزارش کرد پرس، فرماندهی هنگ مرزی مریوان در این اطلاعیه با اشاره به شرایط امنیتی منطقه و ضرورت تقویت تدابیر حفاظتی در مرزها، اعلام کرد: تردد در حریم امنیتی مرز ممنوع است و شهروندان باید از ورود به این مناطق خودداری کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این محدودیت با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ امنیت و سلامت شهروندان اعمال شده است.

فرماندهی هنگ مرزی مریوان همچنین از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های امنیتی و همکاری با نیروهای مرزبانی، از هرگونه تردد غیرضروری در مناطق مرزی پرهیز کنند.