سرویس کردستان ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به جایگاه ممتاز شهرستان بیجار در تولید فرش دستباف، ثبت ملی و جهانی فرش پولادین بیجار را دستاوردی ارزشمند دانست و بر ضرورت حمایت از بافندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی فعالان این حوزه تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، محمد بختیار خلیقی در نشست هم‌اندیشی رئیس مرکز ملی فرش ایران با فعالان هنر صنعت فرش دستباف شهرستان بیجار، اظهار کرد: بیجار یکی از قطب‌های مهم تولید فرش دستباف کشور و دارای جایگاهی شناخته‌شده در سطح جهانی است و فرش پولادین بیجار به‌عنوان یکی از برندهای معتبر این هنر صنعت، شهرتی ملی و بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به روند ثبت ملی و جهانی فرش پولادین بیجار افزود: فرایند ثبت ملی این اثر از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در ادامه، در سال ۱۴۰۳ ثبت جهانی آن در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به نتیجه رسید؛ اتفاقی ارزشمند که با پیگیری مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی فرش ایران محقق شد و از مطالبات دیرینه فعالان این حوزه بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه استان دارای حدود ۹۰ هزار بافنده فرش دستباف است، گفت: از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر در شهرستان بیجار فعالیت دارند که تنها یک‌هزار و ۴۸۰ نفر از آنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به توسعه پوشش بیمه‌ای بافندگان این شهرستان را نشان می‌دهد.

خلیقی با اشاره به فعالیت ۲۲ کارگاه متمرکز دارای پروانه در شهرستان بیجار، این ظرفیت را زمینه‌ای مناسب برای حفظ و توسعه هنر فرش‌بافی دانست و افزود: صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان و انتقال دانش و مهارت استادکاران به نسل‌های آینده، نیازمند حمایت هدفمند از فعالان این عرصه است.

وی آموزش تخصصی در حوزه‌های طراحی، رنگرزی و سایر مهارت‌های مرتبط با فرش دستباف را از نیازهای اساسی این شهرستان عنوان کرد و گفت: امسال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای آموزش فرش دستباف شهرستان بیجار اختصاص یافته که با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، رقم ناچیزی است و افزایش حمایت‌های اعتباری در این بخش ضرورت دارد.

خلیقی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربه و دانش پیشکسوتان و صاحب‌نظران حوزه فرش بیان کرد: استفاده از ظرفیت استادکاران و فعالان باسابقه در بخش‌های طراحی، رنگرزی و آموزش می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات، حفظ اصالت نقوش و تربیت نسل جدید بافندگان داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی هنر صنعت فرش دستباف در بیجار خاطرنشان کرد: این حوزه علاوه بر اشتغال مستقیم حدود ۱۰ هزار نفر، زمینه اشتغال غیرمستقیم شمار قابل توجهی از افراد را نیز فراهم کرده و حمایت از آن می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در شهرستان کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در پایان با قدردانی از حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در استان و شهرستان بیجار، ابراز امیدواری کرد با پیگیری مطالبات فعالان این حوزه، به‌ویژه در زمینه بیمه بافندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت کارگاه‌های متمرکز، گام‌های مؤثری برای حفظ جایگاه جهانی فرش بیجار و توسعه این هنر صنعت برداشته شود.