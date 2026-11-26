سرویس کردستان ـ رئیس مرکز ملی فرش ایران از تدوین سند راهبردی فرش دستباف کشور و پیگیری تشکیل شورای عالی فرش خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های حمایتی، اصلاح قوانین و مقررات و تقویت زیرساخت‌های تولید و صادرات، به دنبال رفع موانع و بازگرداندن فرش دستباف ایران به جایگاه شایسته آن در بازارهای جهانی هستیم.

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی فرشچی‌موحد در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی حوزه هنر صنعت فرش دستباف در شهرستان بیجار، با اشاره به جایگاه فرهنگی، تمدنی و اقتصادی فرش ایرانی اظهار کرد: فعالان این حوزه باید به فعالیت در صنعتی افتخار کنند که علاوه بر ارزش اقتصادی، نماد هویت، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران است.

وی با بیان اینکه فرش دستباف ایران از جمله کالاهای مهم و اثرگذار در عرصه بین‌المللی است، افزود: تحریم‌های اعمال‌شده علیه این هنر صنعت نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه آن در سطح جهان است؛ چراکه فرش ایرانی علاوه بر ارزش اقتصادی، از ابعاد هنری، فرهنگی و اجتماعی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع این حوزه تصریح کرد: با وجود مشکلات متعدد، اعتقاد داریم می‌توان با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب در سطح ملی و استانی، زمینه رونق تولید، توسعه صادرات و حمایت از فعالان فرش دستباف را فراهم کرد.

فرشچی‌موحد از تدوین سند راهبردی فرش دستباف کشور خبر داد و گفت: این سند با هدف شناسایی و ساماندهی مسائل و مشکلات این حوزه تدوین و به دولت ارائه شده و پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت، در مسیر طرح مجدد در هیئت وزیران قرار دارد.

وی افزود: با تصویب این سند، زمینه تشکیل شورای عالی فرش فراهم می‌شود تا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی بتوانند به‌صورت منسجم برای حل مشکلات این هنر صنعت تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان فرش دستباف اظهار کرد: حذف پیمان‌سپاری ارزی یکی از پیشنهادهای اصلی برای حمایت از صادرات فرش است و در صورت فراهم نبودن شرایط، اصلاح سازوکار بازگشت ارز متناسب با میزان مواد اولیه وارداتی و ارزبری تولید نیز دنبال می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین از پیگیری اصلاح قوانین گمرکی برای تسهیل بازگشت فرش‌های فروش‌نرفته از خارج کشور خبر داد و گفت: این موضوع با هدف رفع مشکلات تجار و صادرکنندگان در دستور کار قرار دارد.

فرشچی موحد با اشاره به تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با شکل‌گیری این فراکسیون و حضور نمایندگان دغدغه‌مند، زمینه پیگیری مسائل فرش از طریق مجلس و کمیسیون‌های تخصصی فراهم شده است و تلاش می‌کنیم با همکاری کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و بودجه، ردیف و اعتبارات حمایتی مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته شود.

وی یکی از اولویت‌های مرکز ملی فرش را حمایت مالی از تولیدکنندگان و خریداران فرش عنوان کرد و افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه‌هایی با بانک مهر و بانک کارآفرین برای ارائه تسهیلات تولید و خرید فرش منعقد شده و توسعه همکاری با سایر بانک‌ها نیز در حال پیگیری است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ظرفیت ایجاد مجتمع‌های قالیبافی اظهار کرد: برای ساماندهی فعالیت بافندگان در مجتمع‌های تخصصی، راهکارهایی با سازمان تأمین اجتماعی بررسی شده است تا امکان بهره‌مندی فعالان این مجموعه‌ها از خدمات بیمه‌ای فراهم شود.

فرشچی موحد ادامه داد: همچنین با آستان قدس رضوی تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است که بر اساس آن، در صورت فراهم شدن فضای مناسب و تشکیل مجتمع‌های قالیبافی، تأمین مواد اولیه، ارائه نقشه، نظارت بر تولید و خرید فرش بافته‌شده از سوی این مجموعه انجام می‌شود تا دغدغه بافندگان در زمینه تأمین مواد اولیه و فروش محصول کاهش یابد.

وی با اشاره به تجربه موفق تشکیل شورای دستمزد در استان قم گفت: این الگو با هدف تعیین دستمزد منصفانه و جلوگیری از چندگانگی نرخ‌ها در بازار اجرا شده و آمادگی داریم زمینه انتقال تجربیات آن به فعالان فرش کردستان را فراهم کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران توسعه آموزش‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های مرکز ملی فرش برشمرد و گفت: برگزاری یک دوره آموزشی ملی تا پایان سال جاری و یک دوره در سال آینده در استان کردستان در دستور کار قرار دارد و اعتبار این دوره‌ها از سوی مرکز ملی فرش تأمین خواهد شد.

فرشچی موحد با اشاره به ظرفیت استان کردستان در حوزه رنگرزی افزود: برنامه‌های آموزشی باید متناسب با توانمندی‌ها و نیازهای هر استان طراحی شود تا ضمن ارتقای مهارت فعالان، زمینه افزایش کیفیت تولید نیز فراهم شود.