کارگردان نمایش «پنگوئن‌ها» در گفت‌وگو با کردپرس:

سرویس کردستان ـ سعید اللهیاری، نویسنده و کارگردان نمایش «پنگوئن‌ها» از اصفهان، با اشاره به ایده شکل‌گیری این اثر گفت: این نمایش با تلفیق زندگی انسان‌ها و پنگوئن‌ها، به شباهت چالش‌های این دو جامعه در فرزندآوری و تربیت فرزندان می‌پردازد و در کنار آن، موضوعاتی همچون گرمایش زمین، کمبود منابع طبیعی و بحران انرژی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش کرد پرس، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان میزبان گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور و جهان است؛ گروه‌هایی که با زبان هنر خیابانی، مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهند.

در حاشیه اجرای نمایش «پنگوئن‌ها»، سعید اللهیاری، نویسنده و کارگردان این اثر در گفت‌وگویی صمیمانه با خبرنگار کرد پرس، با معرفی خود به‌عنوان طراح، نویسنده و کارگردان این نمایش از اصفهان، حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را فرصتی ارزشمند برای ارائه اثر و ارتباط با مخاطبان دانست.

وی درباره ایده شکل‌گیری نمایش «پنگوئن‌ها» اظهار کرد: این اثر بر پایه تلفیق زندگی انسان‌ها و پنگوئن‌ها شکل گرفته است؛ چراکه میان این دو، از نظر دشواری‌های فرزندآوری، مراقبت از فرزندان و بزرگ کردن آن‌ها شباهت‌های قابل تأملی وجود دارد که از منظر نمایشی نیز ظرفیت مناسبی برای پرداختن به یک موضوع اجتماعی داشت.

اللهیاری افزود: تماشای مستندهایی درباره زندگی پنگوئن‌ها و سختی‌هایی که این موجودات برای تولیدمثل و بزرگ کردن فرزندان خود متحمل می‌شوند، جرقه اولیه شکل‌گیری این ایده را در ذهنم ایجاد کرد. با مشاهده این شرایط و مقایسه آن با برخی مسائل و چالش‌هایی که در زندگی انسان‌ها وجود دارد، به فکر نگارش این نمایش افتادم و در نهایت ایده را به مرحله اجرا رساندیم.

این کارگردان تئاتر خیابانی با اشاره به سابقه حضور خود در جشنواره مریوان گفت: این سومین دوره‌ای است که در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان حضور پیدا می‌کنم و پیش از این نیز با نمایش‌هایی همچون «ترنج»، «غول درخت آرزو» و «درد» در این رویداد شرکت داشته‌ام.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ابعاد محیط‌زیستی نمایش «پنگوئن‌ها» اشاره کرد و گفت: در این اثر، علاوه بر موضوعات اجتماعی، به بحران‌های زیست‌محیطی نیز پرداخته‌ایم؛ مسائلی همچون افزایش دمای هوا، کاهش منابع طبیعی، آب شدن یخ‌ها و کمبود آب که امروز به‌عنوان چالش‌هایی جدی پیش روی جوامع قرار دارند.

اللهیاری ادامه داد: موضوع مصرف انرژی و کمبود منابع انرژی از جمله برق و گاز نیز در این نمایش مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه معتقدیم تئاتر می‌تواند علاوه بر ایجاد جذابیت و سرگرمی، بستری برای طرح دغدغه‌های روز جامعه و افزایش حساسیت مخاطبان نسبت به مسائل مهم اجتماعی و محیط‌زیستی باشد.