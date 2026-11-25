سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان غربی گفت: در قالب برنامه شاهراه اقتصادی، احداث آزادراه مرند-ایواوغلی-بازرگان، بزرگراه قاپلیق به ایواوغلی و بازرگان، راه‌آهن ایواوغلی-چشمه‌ثریا، ادامه مسیر ریلی به سمت جلفا و اتصال به قفقاز، توسعه بازرگانی و ایجاد مراکز خدماتی، تجاری و گردشگری پیش‌بینی شده است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی شهرستان خوی با محوریت شاهراه اقتصادی ایواوغلی اظهار کرد: احداث شهرک‌های تخصصی خودروهای سنگین، بندر خشک تجاری، لجستیکی و تولیدی ایواوغلی و ایجاد پس‌کرانه‌های مناسب نیز از دیگر بخش‌های این طرح است که باید با نگاه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی منطقه دنبال شود.

رحمانی با بیان اینکه ایواوغلی چهارسوی تجارت جهانی است، گفت: باید نگاه‌ها را به ظرفیت‌های این منطقه تغییر دهیم؛ در فصل تابستان بیش از ۱۰ هزار نفر تردد در این محدوده انجام شده و محورهای ایواوغلی و رازی به دلیل نقش مهم در ارتباطات تجاری و مسافری برای استان حیاتی هستند که پیگیری اجرای طرح‌های مرتبط با آن‌ها را در سطح ملی دنبال کرده‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های راهسازی منطقه اظهار کرد: انتظار داریم مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز پیگیری پروژه‌های راهسازی ایواوغلی و محور خوی-قطور-رازی را در اولویت قرار دهند و برای رفع موانع اجرایی این طرح‌ها همکاری کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های محور ایواوغلی افزود: در بازدیدهای انجام‌شده مشخص شد پل موجود در جاده ایواوغلی مورد غفلت قرار گرفته بود که با پیگیری صورت‌گرفته، پیمانکار بلافاصله اجرای آن را آغاز کرد و این پروژه اکنون پیشرفت مناسبی دارد.

رحمانی با اشاره به برنامه تکمیل پروژه‌های راهسازی در سال آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال آینده پروژه‌های مسیر خوی به قاپلیق و چهارراه ایواوغلی و عملیات آسفالت آن‌ها به سرانجام برسد؛ با تکمیل این طرح‌ها، طلسم چندین‌ساله این مسیر شکسته خواهد شد و هیچ مانعی نباید در روند اجرای کار وجود داشته باشد.

وی درباره طرح آزادراه ایواوغلی-مرند-بازرگان نیز بیان کرد: این آزادراه در سه قطعه پیش‌بینی شده که قطعه نخست به طول ۷۰ کیلومتر از مرند تا سه‌راهی، قطعه دوم به طول ۶۰ کیلومتر تا مرگرنلر و قطعه سوم نیز به طول ۶۰ کیلومتر تا بازرگان امتداد خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی راه‌آهن مرند-ایواوغلی-چشمه‌ثریا را ظرفیتی مهم برای توسعه اقتصادی استان و شهرستان خوی دانست و افزود: اتصال این مسیر ریلی به جلفا و فاصله کم ایواوغلی با این منطقه، فرصت ویژه‌ای برای توسعه ارتباطات تجاری و اتصال به قفقاز فراهم می‌کند که در کنار تکمیل شاهراه اقتصادی و احداث بزرگراه‌های جدید می‌تواند نقش مؤثری در تحول اقتصادی منطقه داشته باشد.

رحمانی با اشاره به برنامه احداث بندر خشک تجاری، لجستیکی و تولیدی ایواوغلی گفت: باید از ظرفیت‌های تجاری و تولیدی منطقه برای ایجاد مراکز خدماتی، اقامتی و رفاهی استفاده کنیم و در این زمینه بهره‌گیری از تمام ظرفیت اراضی در اختیار استانداری و سایر نهادها در دستور کار قرار دارد.

وی خطاب به مدیران، مسئولان،سرمایه گذاران و نخبگان شهرستان خوی تأکید کرد: توسعه خوی باید در اولویت پیگیری‌های مسئولان و نخبگان باشد؛ چراکه توسعه و تکمیل شاهراه اقتصادی ایواوغلی می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند.