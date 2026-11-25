سرویس کردستان ـ رئیس مرکز ملی فرش ایران از تدوین سند راهبردی فرش دستباف و حمایت از قالیبافان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی فرشچی موحد در جلسه کارگروه استانی فرش دستباف کردستان با اشاره به جایگاه اقتصادی و فرهنگی فرش دستباف ایران گفت: سند راهبردی فرش دستباف با هدف رفع مشکلات این هنر صنعت و تعیین وظایف دستگاه‌های متولی تدوین شده و مراحل نهایی تصویب در کمیسیون اقتصادی را طی می‌کند.

وی از تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی ملی در کردستان، حمایت از بیمه قالیبافان، تأمین مواد اولیه، ایجاد زمینه فروش و سفارش‌پذیری و حمایت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از این هنر صنعت است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین با اعلام آمادگی برای حمایت از ایجاد کارگاه متمرکز قالیبافی در کردستان گفت: این مرکز آمادگی دارد با تأمین مواد اولیه، نظارت بر تولید و فراهم کردن زمینه فروش محصولات، به توسعه اشتغال و رونق فرش دستباف در استان کمک کند.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی فرش دستباف، زمینه‌ساز رونق اقتصادی کردستان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش فرش دستباف، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری پشم را از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در استان دانست.

ارسلان ازهاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کردستان در بخش دامداری و تولید پشم اظهار کرد: برخورداری استان از مراتع گسترده و ظرفیت قابل توجه دامداری، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع جانبی و تکمیلی از جمله فرآوری و شست‌وشوی پشم فراهم کرده است.

وی افزود: توسعه این صنایع می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه اشتغال‌زایی، رونق تولید و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های بومی استان را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۱۴۰ هزار مترمربع فرش دستباف در استان تصریح کرد: حتی اگر نیمی از این میزان با کیفیت مطلوب تولید شود، می‌تواند گردش مالی قابل توجهی ایجاد کرده و زمینه‌ساز تحول اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.

ازهاری همچنین بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه فرش دستباف تأکید کرد و گفت: تجربه‌های موفقی در زمینه آموزش و توسعه صنایع‌دستی، به‌ویژه در مناطق روستایی، وجود دارد که باید با تکیه بر این ظرفیت‌ها، از مشاغل خانگی حمایت و زمینه توسعه کارگاه‌های تولیدی فراهم شود.

وی تقویت زنجیره تولید فرش دستباف را نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و حمایت هدفمند دانست و بیان کرد: با توسعه فعالیت‌های تولیدی و تکمیلی، می‌توان از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول نهایی، ارزش اقتصادی بیشتری در داخل استان ایجاد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت استان برای حمایت از طرح‌های مرتبط با زنجیره تولید فرش دستباف، اظهار کرد: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در این حوزه می‌توانند از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

توسعه بازارهای صادراتی، حمایت از قالیبافان و رفع موانع تولید فرش دستباف کردستان ضروری است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر فرش دستباف استان گفت: توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از قالیبافان و رفع موانع تولید و صادرات، از الزامات رونق صنعت فرش دستباف کردستان است.

محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: فرش آهنین یا فولادین بیجار به‌عنوان یکی از مقاوم‌ترین فرش‌های تولیدی در کشور و جهان شناخته می‌شود و فرش سنندج نیز با برخورداری از طرح‌ها و نقوش منحصربه‌فردی همچون گل‌وکیلی، هشت‌گل، میرزا عی، ماهی‌درهم، کلاه‌فرنگی و قندیل، از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای در بازارهای داخلی و بین‌المللی برخوردار است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و ارزش هنری فرش کردستان افزود: هر یک از نقوش و طرح‌های فرش استان دارای هویت و تاریخچه‌ای خاص است و این ویژگی‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های بومی منطقه به شمار می‌رود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان، برگزاری ۱۹ نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در استان، راه‌اندازی کارگزاری صدور شناسنامه فرش دستباف در منطقه غرب کشور با قابلیت صدور شناسنامه بین‌المللی و انتخاب کردستان به‌عنوان زنجیره منتخب استانی را از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه این صنعت عنوان کرد.

خلیقی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان بیان کرد: هم‌جواری کردستان با اقلیم کردستان عراق، فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری، توسعه صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی فرش فراهم کرده است که باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

وی احداث محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان را نیز زمینه‌ساز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف دانست.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ادامه با تشریح مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان این حوزه گفت: تحریم‌های خارجی و تأثیر آن بر بازارهای صادراتی، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای بازاریابی و بازارسازی، ضعف تبلیغات در بازارهای داخلی و خارجی، مشکلات رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی و شناخت ناکافی از سلیقه و نیاز بازارهای هدف، از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فرش دستباف است.

خلیقی نبود حمایت‌های کافی بیمه‌ای از قالیبافان، حضور فرش‌های وارداتی در بازار داخلی، صادرات مواد اولیه از جمله پشم خام، ضعف در توسعه بازار و بازاریابی دیجیتال و کمبود تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع این موانع بیان کرد: اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای منطقه، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از قالیبافان، تسهیل فرآیند صادرات، توسعه بازاریابی و رفع موانع تولید و تجارت باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه قرار گیرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه فرش شد و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه فرش دستباف کردستان در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.