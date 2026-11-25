سرویس جهان- کامال چومانی، تحلیلگر مسائل کردستان، با بررسی تشدید اختلافات اربیل و بغداد و افزایش فشار دولت مرکزی برای گسترش کنترل بر منابع نفتی، گذرگاه‌های مرزی و نهادهای اقلیم کردستان، تأکید می‌کند که خروج از بحران مستلزم تغییر راهبرد سیاسی رهبران کرد، پایان دادن به چندپارگی ساختار حکمرانی اقلیم، تشکیل دولت فراگیر با نخست‌وزیری بی‌طرف و بازگشت فعال کردها به عرصه سیاسی و نهادی عراق است.

به گزارش کردپرس، کمال چومانی، تحلیلگر مسائل کردستان، در یادداشتی در وب‌سایت «امارگی» با بررسی افزایش فشارهای دولت فدرال عراق بر اقلیم کردستان، تأکید می‌کند که رهبران کرد برای حفظ جایگاه قانونی و سیاسی اقلیم باید راهبرد خود را از تقابل مقطعی با بغداد به سمت مشارکت نهادی و تقویت ساختار فدرال عراق تغییر دهند. او همچنین تشکیل دولت ائتلافی با نخست‌وزیری بی‌طرف، یکپارچه‌سازی نهادهای امنیتی و اقتصادی اقلیم و افزایش نفوذ سیاسی کردها در نهادهای فدرال را از مهم‌ترین راهکارهای عبور از بحران کنونی می‌داند.

کمال چومانی در این یادداشت می‌نویسد اقدامات اخیر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، علیه اقلیم کردستان که با ادعای مقابله با قاچاق نفت صورت گرفته است، باید فراتر از یک کارزار مبارزه با فساد ارزیابی شود. به اعتقاد او، اقلیم کردستان باید واقعیت‌های جدید سیاسی را درک کند و بغداد را نه صرفاً به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان فرصتی برای تقویت جایگاه سیاسی و حقوقی کردها در عراق بازشناسد.

چومانی معتقد است اقدامات دولت عراق علیه اقلیم کردستان با حمایت نخبگان سیاسی عراق، به‌ویژه فائق زیدان، و تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، تقویت شده است. او همچنین احتمال می‌دهد ایران و آمریکا در این زمینه اختلاف‌نظر اساسی نداشته باشند؛ زیرا ایران در برابر سیاست مورد حمایت آمریکا برای قرار گرفتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت تحت فرمان دولت مرکزی عراق انعطاف نشان داده است.

این تحلیلگر مسائل کردستان می‌نویسد سال‌هاست گروهی از فعالان و ناظران سیاسی در اقلیم کردستان هشدار داده‌اند که دولت اقلیم باید به‌جای نگاه تهدیدآمیز دائمی به بغداد، برای تقویت نهادهای قانون اساسی عراق، از جمله شورای فدراسیون که هنوز تشکیل نشده است، سرمایه‌گذاری کند.

به اعتقاد او، منافع کردها در بلندمدت از طریق کارآمد کردن نظام فدرال عراق و افزایش نفوذ سیاسی آنها در بغداد بهتر تأمین می‌شود تا اینکه هر زمان موازنه قدرت به سود اقلیم تغییر کرد، رهبران کرد تلاش کنند از ساختار سیاسی عراق فاصله بگیرند.

چومانی تأکید می‌کند کردهای عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون در مقایسه با دوره‌های پیشین تاریخ دولت مدرن عراق، از موقعیت قانونی قدرتمندتری برخوردار بوده‌اند. قانون اساسی عراق موجودیت اقلیم کردستان را به رسمیت شناخته، اختیارات گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته و امکان مشارکت قابل توجه کردها در نهادهای فدرال را فراهم کرده است.

بااین‌حال، به نوشته او، راهبرد غالب سیاسی کردها، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، بیش از آنکه بر مشارکت نهادی و بلندمدت در بغداد استوار باشد، بر تقابل‌های مقطعی با دولت مرکزی تکیه داشته است؛ رویکردی که پیامدهای نامطلوبی برای مردم اقلیم و جایگاه فدرال آن به همراه داشته است.

او برای توضیح این موضوع به تحولات سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کند؛ زمانی که پس از فروپاشی ارتش عراق در مناطق شمالی این کشور، نیروهای کرد وارد کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه شدند. در آن مقطع، مسعود بارزانی اعلام کرد ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، که سازوکار تعیین وضعیت این مناطق را مشخص می‌کند، عملاً اجرا شده است.

اما سه سال بعد و پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷، موازنه قدرت تغییر کرد، نیروهای فدرال عراق به کرکوک بازگشتند و اقلیم بخش مهمی از دستاوردهای سرزمینی و سیاسی خود را که از سال ۲۰۱۴ به دست آورده بود، از دست داد.

چومانی نتیجه می‌گیرد که دستاوردهایی که بر پایه ضعف موقت بغداد ایجاد می‌شوند، با تغییر موازنه قدرت ممکن است از بین بروند، درحالی‌که تضمین‌های قانون اساسی دشوارتر قابل بازگشت هستند.

او با اشاره به برتری کنونی بغداد در موازنه قدرت، هشدار می‌دهد که این وضعیت لزوماً به معنای تلاش دولت عراق برای لغو خودگردانی اقلیم کردستان نیست و نباید هر اقدام دولت مرکزی برای گسترش اختیارات فدرال را به‌طور خودکار اقدامی علیه کردها تلقی کرد. به نوشته او، دولت‌ها به‌طور طبیعی در پی افزایش قدرت خود هستند و هنگامی که مرزهای اختیارات قانونی به‌روشنی مشخص نشده باشد، دولت مرکزی تلاش می‌کند دامنه اختیارات خود را گسترش دهد.

از نگاه این تحلیلگر، پاسخ مناسب کردها به این وضعیت نباید تکرار شعارهای حداکثری و تقابل سیاسی باشد، بلکه باید بر تقویت نهادهایی متمرکز شود که بتوانند در چارچوب قانون اساسی محدودیت‌هایی بر قدرت بغداد اعمال کنند و هم‌زمان جایگاه سیاسی اقلیم را تقویت کنند.

چومانی برای روشن‌تر شدن این موضوع به تجربه کردهای سوریه اشاره می‌کند و می‌نویسد اداره خودگردان در شمال و شرق سوریه در دوره فروپاشی قدرت دولت مرکزی، ساختار گسترده‌ای از خودگردانی ایجاد کرد، اما هرگز نتوانست جایگاه قانونی مشابه اقلیم کردستان عراق به دست آورد.

به نوشته او، با بازگشت قدرت دمشق و تغییر اولویت‌های واشنگتن، نیروهای کرد سوریه با فشار فزاینده‌ای برای ادغام ساختارهای نظامی، مرزی و منابع انرژی خود در دولت سوریه مواجه شده‌اند.

چومانی اظهارات تام باراک درباره ضرورت وجود یک دولت واحد و نهادهای ملی یکپارچه را در همین چارچوب ارزیابی می‌کند و به رهبران اقلیم کردستان هشدار می‌دهد که نباید اظهارات برخی نمایندگان کنگره آمریکا و ژنرال‌های بازنشسته در حمایت از اقلیم را نشانه تغییر سیاست کلی واشنگتن تلقی کنند.

او در عین حال تأکید می‌کند وضعیت عراق با سوریه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا خودگردانی اقلیم کردستان صرفاً نتیجه کنترل نظامی یا حمایت آمریکا نیست، بلکه در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است. بااین‌حال، به اعتقاد او، رهبران کرد نباید تصور کنند که این جایگاه قانونی آنها را برای همیشه از پیامدهای ضعف سیاسی مصون می‌کند.

این تحلیلگر همچنین معتقد است آمریکا به‌تدریج تمایل کمتری به ایفای نقش داور دائمی میان احزاب کرد دارد. واشنگتن می‌تواند از فدرالیسم حمایت کند، اختلافات را میانجیگری کند و اصلاحات نهادی را تشویق کند، اما نمی‌تواند برای همیشه پیامدهای ناتوانی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در تشکیل یک دولت واقعاً یکپارچه را جبران کند.

چومانی با اشاره به گذشت نزدیک به دو سال از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان می‌نویسد حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان درگیر اختلافی هستند که فراتر از تقسیم وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی است.

به نوشته او، حزب دموکرات کردستان با تکیه بر جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب پارلمان، خواستار برخورداری از اختیارات بیشتر است، درحالی‌که اتحادیه میهنی بر تقسیم قدرت بر اساس جایگاه سرزمینی و تاریخی خود تأکید دارد و با تبدیل شدن به شریک کوچک‌تر ائتلافی مخالفت می‌کند.

اتحادیه میهنی همچنین با ائتلاف با جنبش نسل نو تلاش کرده است از نظر تعداد کرسی‌های پارلمان به حزب دموکرات نزدیک شود؛ ائتلافی که حزب دموکرات آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

چومانی معتقد است هر دو موضع، یک مشکل ساختاری مشترک را آشکار می‌کنند: اقلیم کردستان در قانون اساسی یک دولت واحد دارد، اما در عمل همچنان از دو قلمرو سیاسی، دو ساختار امنیتی و دو مرکز قدرت رقیب تشکیل شده است.

پیشنهاد تشکیل دولت با نخست‌وزیر بی‌طرف

نویسنده برای عبور از این وضعیت پیشنهاد می‌کند اقلیم کردستان در باقی‌مانده دوره پارلمانی خود، تشکیل یک دولت ائتلافی گسترده با نخست‌وزیری بی‌طرف را بررسی کند.

به اعتقاد او، نخست‌وزیر بی‌طرف باید فردی باشد که تحت کنترل هیچ‌یک از دو حزب اصلی قرار نداشته باشد، از ساختار امنیتی حزبی برخوردار نباشد و هدف اصلی او از تصدی این سمت، گسترش نفوذ شبکه‌های سیاسی وابسته به خانواده بارزانی یا طالبانی نباشد.

چومانی تأکید می‌کند بی‌طرف بودن به معنای نداشتن قدرت سیاسی نیست. احزاب می‌توانند متناسب با تعداد کرسی‌های پارلمانی خود در دولت مشارکت کنند، اما مقام نخست‌وزیری باید از رقابت حذفی میان اربیل و سلیمانیه خارج شود.

او برای چنین دولتی مأموریتی محدود اما مهم در زمینه اصلاحات نهادی در نظر می‌گیرد.

نخستین مأموریت، یکپارچه‌سازی واقعی نیروهای پیشمرگ، آسایش و دستگاه‌های اطلاعاتی است. به اعتقاد او، دولتی که نهادهای مسلح آن در نهایت از احزاب سیاسی دستور می‌گیرند، نمی‌تواند از بغداد انتظار داشته باشد که اختیارات رسمی آن را محترم بشمارد.

دومین مأموریت، یکپارچه‌سازی درآمدها، مدیریت گذرگاه‌های مرزی، نظام پرداخت حقوق کارکنان، فرایندهای خرید دولتی و حساب‌های عمومی است. چومانی معتقد است بخشی از توانایی بغداد برای مداخله در امور اقلیم، ناشی از ناتوانی دولت اقلیم در ایجاد نهادهای شفاف و یکپارچه است.

سومین مأموریت، مذاکره با بغداد برای دستیابی به یک چارچوب پایدار قانون اساسی درباره منابع نفت و گاز، گمرک، حقوق کارکنان و مناطق مورد مناقشه است؛ به‌گونه‌ای که این مسائل هر بار با تغییر موازنه سیاسی دوباره به موضوع مذاکره و اختلاف تبدیل نشوند.

او تأکید می‌کند که در مناسبات اربیل و بغداد باید قانون اساسی داور نهایی باشد، نه مواضع حداکثری سیاسی.

ضرورت بازگشت سیاسی کردها به بغداد

چومانی چهارمین مأموریت را تغییر نگاه سیاسی رهبران کرد به بغداد می‌داند و می‌نویسد عراق نباید از سوی کردها به‌عنوان سرزمینی بیگانه تلقی شود.

به اعتقاد او، وزیران، نمایندگان پارلمان، قضات، مقام‌های فدرال و ریاست‌جمهوری عراق نباید صرفاً مناصبی برای تقسیم میان احزاب کرد باشند، بلکه باید بخشی از یک راهبرد منسجم برای تأثیرگذاری بر ساختار دولت عراق محسوب شوند.

او تأکید می‌کند عراق به کردها نیز تعلق دارد و هدف سیاسی کردها باید ایجاد عراقی باشد که از قدرت کافی برای اداره کشور برخوردار باشد، اما ساختارهای نهادی آن اجازه ندهند هیچ دولتی قدرت را به‌طور انحصاری در اختیار بگیرد.

به نوشته چومانی، تحقق این هدف مستلزم تقویت نظام فدرال، پیگیری مجدد تشکیل شورای فدراسیون پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۵ قانون اساسی، دفاع از اختیارات قانونی اقلیم و اجرای ماده ۱۴۰ از طریق سازوکارهای قانونی است

این تحلیلگر در پایان تأکید می‌کند که سیاست کردها برای مدت طولانی میان بهره‌برداری از ضعف بغداد و مقاومت در برابر این دولت هنگام قدرتمند شدن در نوسان بوده است؛ رویکردی که نمی‌تواند راهبردی پایدار برای آینده اقلیم کردستان باشد.

او معتقد است تشکیل دولت با نخست‌وزیر بی‌طرف به‌تنهایی همه مشکلات را حل نخواهد کرد و نباید به سازوکاری دیگر برای تقسیم منافع و امتیازات میان نخبگان سیاسی تبدیل شود. بااین‌حال، چنین دولتی می‌تواند نشان دهد که اداره اقلیم توسط نخست‌وزیری فراتر از احزاب و دو خانواده سیاسی اصلی امکان‌پذیر است.

چومانی این پیشنهاد را فرصتی برای یک دوره دوساله بازسازی نهادی می‌داند که طی آن می‌توان کنترل حزبی بر دولت را کاهش داد، اعتماد عمومی را بازسازی کرد و اقلیم کردستان را از ائتلافی متشکل از دو قلمرو تحت کنترل دو خانواده سیاسی به یک حکومت منطقه‌ای واقعی تبدیل کرد.

او هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به تقویت حوزه‌های نفوذ جداگانه خود ادامه خواهند داد و بغداد نیز به‌تدریج خلأهای نهادی ناشی از این اختلافات را پر خواهد کرد.

چومانی تأکید می‌کند که انتخاب پیش روی کردها میان کردستان و عراق نیست، بلکه میان حکمرانی مبتنی بر نهادها و حکمرانی مبتنی بر فرصت‌های مقطعی قدرت است؛ تنها گزینه نخست می‌تواند خودگردانی کردها را در بلندمدت حفظ کند.