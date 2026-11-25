سرویس جهان- طرح جدید دولت علی الزیدی برای در دست گرفتن کنترل مستقیم میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان، می‌تواند اختیارات اقتصادی و امنیتی اربیل را محدودتر کند و دامنه نفوذ دولت اقلیم را در مناطق مورد مناقشه کاهش دهد.

به گزارش کردپرس، نشریه «نشنال کانتکست» در گزارشی با بررسی تصمیم‌های تازه بغداد هشدار داده است که این اقدامات ممکن است مرحله نخست برنامه‌ای گسترده‌تر برای انتقال بخش بیشتری از منابع نفت و گاز اقلیم کردستان به کنترل دولت مرکزی باشد.

ببر اساس این گزارش، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها را درباره میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان صادر کرده است که در صورت اجرا، موقعیت دولت اقلیم را در مناقشه جاری با بغداد تضعیف خواهد کرد. مهم‌ترین بخش این تصمیم‌ها، واگذاری مدیریت مستقیم تمامی میادین نفتی متعلق به وزارت نفت عراق در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا به وزارت نفت دولت فدرال است؛ میادینی که در حال حاضر تحت کنترل امنیتی نیروهای اقلیم کردستان قرار دارند.

طبق این دستور، مدیریت این میادین بدون مشارکت دولت اقلیم و به‌طور مستقیم از سوی بغداد انجام خواهد شد. همچنین نیروهای فدرال مسئولیت تأمین امنیت این تأسیسات را بر عهده می‌گیرند و با استفاده از دوربین‌های نظارتی بر آنها نظارت خواهند کرد. دولت عراق همچنین قصد دارد در مبادی ورودی به استان‌های اربیل، دهوک و سلیمانیه ایست‌های بازرسی ایجاد کند تا ورود فرآورده‌های نفتی به اقلیم کردستان را کنترل کند.

تصمیم دیگر دولت عراق به کارخانه‌های تولید قیر و نفتا در چهار استان یادشده مربوط می‌شود. بر اساس این دستور، واحدهایی که خارج از کنترل امنیتی دولت فدرال قرار دارند، باید ظرف شش ماه به نقاط دیگری در همان استان‌ها منتقل شوند.

در بخش مربوط به گذرگاه‌های مرزی نیز دولت عراق خواستار واگذاری مدیریت تمامی گذرگاه‌های اقلیم کردستان به نهادهای فدرال شده است؛ هرچند تأمین امنیت این گذرگاه‌ها قرار است با مشارکت نیروهای فدرال و پیشمرگ انجام شود. نیروهای فدرال همچنین مأمور شده‌اند تمامی گذرگاه‌های غیررسمی در مرزهای عراق را مسدود کنند. این تصمیم بیش از همه بر اقلیم کردستان تأثیر می‌گذارد؛ زیرا بیش از نیمی از گذرگاه‌های این منطقه در مرزهای مشترک با ایران، ترکیه و سوریه غیررسمی هستند. گذرگاه سمِلکا در مرز اقلیم کردستان و سوریه نیز در میان این گذرگاه‌ها قرار دارد.

با وجود گستردگی تصمیم‌های تازه، محدوده جغرافیایی دستور مربوط به میادین نفتی به چهار استان دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا محدود شده است. با این حال، برخی میادین مهم تحت کنترل دولت اقلیم در این استان‌ها قرار دارند که ممکن است در مراحل بعدی هدف اقدامات بغداد قرار گیرند.

مهم‌ترین نمونه، میدان نفتی خورمله در شهرستان مخمور است که بزرگ‌ترین میدان نفتی اقلیم کردستان محسوب می‌شود. بغداد مخمور را بخشی از استان نینوا می‌داند و این شهرستان نیز در انتخابات پارلمانی عراق در حوزه انتخابیه نینوا قرار می‌گیرد. میدان خورمله از گذشته ساختار مدیریتی ویژه‌ای داشته و شرکت «کار گروپ» وابسته به حزب دموکرات کردستان آن را اداره می‌کند. در بهره‌برداری از این میدان هیچ شرکت خارجی مشارکت ندارد.

میدان نفتی صفیه در استان نینوا و نزدیک مرز سوریه نیز از دیگر تأسیساتی است که تحت کنترل نیروهای حزب دموکرات کردستان قرار دارد و شرکت خارجی در آن فعالیت نمی‌کند. بخشی از چاه‌های نفت آوانه، از مجموعه میدان نفتی کرکوک، نیز همچنان در اختیار نیروهای حزب دموکرات قرار دارد؛ هرچند دولت عراق در سال ۲۰۱۷ کنترل بخش عمده این میدان را دوباره به دست گرفت.

میدان عین‌سفنی در استان نینوا نیز تحت کنترل امنیتی دولت اقلیم قرار دارد، اما به دلیل فعالیت شرکت آمریکایی هانت اویل در آن و همچنین ادعانکردن مالکیت فدرال بر این میدان از سوی بغداد، احتمال می‌رود در محدوده تصمیم‌های جدید قرار نگیرد.

نشنال کانتکست در ادامه گزارش خود، به سندی از هیئت عالی حسابرسی فدرال عراق اشاره کرده است که چند روز پیش منتشر شد و نشان می‌داد شرکت نفت شمال عراق، مالکیت یا نظارت بر میادینی فراتر از مناطق مورد مناقشه را نیز ادعا کرده است. در این فهرست، میدان گازی کور مور در استان سلیمانیه، میدان نفتی تاوکه در دهوک و میدان نفتی طقطق در اربیل قرار دارند.

این میادین در چهار استانی که دستور جدید دولت عراق درباره آنها صادر شده، قرار ندارند و به همین دلیل مشمول تصمیم کنونی نیستند. با این حال، گزارش نشنال کانتکست احتمال داده است که بغداد در پی اجرای برنامه‌ای مرحله‌ای برای گسترش کنترل فدرال بر منابع نفت و گاز اقلیم کردستان باشد؛ برنامه‌ای که ممکن است از میادینی آغاز شود که دولت مرکزی می‌تواند آسان‌تر ادعای مالکیت یا مدیریت آنها را مطرح کند و در مراحل بعدی به تأسیسات بزرگ‌تر نفتی و گازی اقلیم گسترش یابد.

این گزارش، زمان صدور تصمیم‌های تازه را نیز معنادار دانسته و آن را با تحولات مربوط به جرف‌الصخر در جنوب بغداد، مرتبط کرده است. به نوشته نشنال کانتکست، دولت الزیدی پس از اقدام دولت مرکزی در گسترش کنترل خود بر جرف‌الصخر، اکنون به نظر می‌رسد همان رویکرد را در قبال اقلیم کردستان دنبال می‌کند.

نشنال کانتکست در عین حال، اختلافات داخلی اقلیم کردستان را یکی از عوامل تسهیل‌کننده اقدامات بغداد دانسته است. با گذشت دو سال از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان هنوز نتوانسته‌اند دولت دهم اقلیم را تشکیل دهند. تلاش یک‌جانبه حزب دموکرات برای ازسرگیری فعالیت پارلمان نیز اختلافات میان دو حزب و دو مرکز قدرت در اربیل و سلیمانیه را تشدید کرده است.

در واکنش به تصمیم‌های جدید بغداد، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای مشترک که از مواضع کم‌سابقه این دو حزب به شمار می‌رود، مخالفت خود را اعلام کردند و گفتند با هر اقدامی که فراتر از چارچوب قانون اساسی عراق باشد، مقابله خواهند کرد.

با این حال، هنوز مشخص نیست دولت مرکزی برای اجرای این تصمیم‌ها چه مسیری را در پیش خواهد گرفت. بغداد ممکن است از سازوکارهای حقوقی و قضایی استفاده کند، فشار مالی از طریق بودجه عمومی را افزایش دهد یا برای اعمال تصمیم‌های خود به ابزارهای قهری متوسل شود. برخی نیز این اقدامات را تلاشی برای بازنگری دائمی در سهم اقلیم کردستان از بودجه فدرال و حل‌وفصل نهایی مناقشه مالی میان اربیل و بغداد ارزیابی می‌کنند.

به نوشته این نشریه، چارچوب قانون اساسی عراق نیز ممکن است حمایت حقوقی کمتری از دولت اقلیم در این مناقشه فراهم کند. بغداد چهار استان اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه را به‌عنوان استان‌های اقلیم کردستان به رسمیت می‌شناسد، در حالی که میادین نفتی مورد هدف تصمیم جدید در خارج از محدوده این چهار استان قرار دارند.

بر اساس قانون اساسی عراق، اختیارات قانونی دولت اقلیم در مناطق خارج از این استان‌ها به محدوده‌هایی محدود می‌شود که در ۱۹ مارس ۲۰۰۳، یک روز پیش از آغاز حمله آمریکا به عراق، تحت اداره اقلیم کردستان قرار داشتند. دولت اقلیم میدان خورماله را در سال ۲۰۰۷ و میدان‌های آوانه و صفیه را در سال ۲۰۱۴ به کنترل خود درآورد؛ موضوعی که می‌تواند به ادعای بغداد درباره خارج بودن این میادین از حوزه اختیارات قانونی اقلیم استناد بیشتری بدهد.

با این حال، دولت اقلیم در خصوص مخمور استدلال متفاوتی دارد. مقام‌های اقلیم می‌گویند این شهرستان پیش از آنکه حکومت بعث مرزهای اداری استان‌ها را تغییر دهد، بخشی از استان اربیل بوده است؛ هرچند مخمور پیش از سال ۲۰۰۳ خارج از خط سبز قرار داشت. بر اساس این استدلال، تعیین تکلیف وضعیت مخمور باید در چارچوب ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق انجام شود؛ ماده‌ای که برای لغو تغییرات جمعیتی و اداری دوران حکومت بعث در مناطق مورد مناقشه در نظر گرفته شده، اما تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است.

از این منظر، دولت اقلیم می‌تواند استدلال کند که بغداد نمی‌تواند صرفاً با صدور دستور اجرایی، وضعیت حقوقی و اداری این مناطق را تعیین کند. در مقابل، دولت مرکزی با تکیه بر تقسیمات اداری کنونی و محدوده اختیارات قانونی اقلیم، می‌تواند تلاش کند کنترل خود را بر میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و دیگر زیرساخت‌های اقتصادی خارج از چهار استان اقلیم گسترش دهد.

گزارش نشنال کانتکست در مجموع، تصمیم‌های تازه دولت الزیدی را اقدامی فراتر از مدیریت چند میدان نفتی و گذرگاه مرزی ارزیابی می‌کند که می‌تواند به محدودتر شدن دامنه اقتدار سیاسی، اقتصادی و امنیتی اقلیم کردستان و تغییر تدریجی موازنه قدرت میان اربیل و بغداد منجر شود.