کارگردان نمایش «ژیانه وه»:

سرویس کردستان - نویسنده و کارگردان نمایش «زیانه وه» (دوباره زیستن)، با تأکید بر مسئولیت انسانی و هنری هنرمندان در قبال فجایع انسانی، گفت: این اثر تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و ثبت این فاجعه در حافظه تاریخی بشریت است.

مختار محمدی پس از اجرای این اثر در نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و مخاطبان، اظهار کرد: حضور در این جشنواره و اجرای نمایش «دوباره زیستن» برای من فرصتی ارزشمند بود تا از طریق زبان هنر، بخشی از اندوه و رنج خانواده های داغدار کودکان مدرسه شجره طیبه میناب را بازتاب دهم.

وی با اشاره به مفهوم عنوان نمایش افزود: «دوباره زیستن» روایتی از زنده نگه داشتن زندگی و یادآوری ارزش حیات است؛ اثری که تلاش می کند فاجعه رخ داده برای کودکان میناب را از دریچه هنر به تصویر بکشد و مخاطب را با ابعاد انسانی و دردناک آن روبه رو کند.

این نویسنده و کارگردان با بیان اینکه پرداختن به چنین موضوعاتی فراتر از هر گرایش، عقیده و مرام سیاسی است، بیان کرد: به باور من، زنده نگه داشتن یاد قربانیان چنین فجایعی یک وظیفه اخلاقی، انسانی، هنری و دینی است و هر هنرمندی، با هر تفکر و نگرشی، در برابر رنج انسان ها مسئولیت دارد.

محمدی با اشاره به ابعاد دردناک این حادثه گفت: وقتی درباره کودکی صحبت می کنیم که حتی پیکر و نشانی از او باقی نمانده تا خانواده اش بتوانند او را به خاک بسپارند و اندکی آرامش پیدا کنند، با فاجعه ای روبه رو هستیم که وجدان هر انسانی را به درد می آورد. ملت ایران در طول تاریخ فجایع و مصیبت های بسیاری را تجربه کرده اند، اما این حادثه نیز بار دیگر عمق چنین رنج هایی را برای ما زنده کرد.

وی درباره رویکرد هنری اثر، گفت: در این نمایش تلاش کردم با نگاهی انسانی به این فاجعه بپردازم و در پایان نیز با ساخت تندیسی از مکان حادثه، تصویری نمادین از این جنایت ارائه دهم؛ تندیسی که یادآور این حقیقت باشد که چنین ننگی باید برای همیشه بر پیشانی بشریت باقی بماند تا فراموش نشود.

کارگردان نمایش «دوباره زیستن» در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اجرای این اثر توانسته باشد سهمی هرچند کوچک در همدردی با خانواده های داغدار و مردم رنج دیده داشته باشد، گفت: امیدوارم توانسته باشم به عنوان هنرمندی کرد از مریوان، بخشی از اندوه این مردم را به دوش بکشم و با زبان تئاتر، همدلی و همراهی خود را با آنان نشان دهم.

محمدی در پایان از حضور تماشاگران و عوامل برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان قدردانی کرد.