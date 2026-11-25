سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از کاهش ۸ درصدی مصرف بنزین در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای طرح ساماندهی کارت های سوخت اضطراری جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی، نقش مؤثری در مدیریت مصرف و توزیع عادلانه سوخت داشته است.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: طرح ساماندهی کارت های سوخت اضطراری جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی از ابتدای آبان ماه سال جاری با هدف ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، توزیع عادلانه سوخت و مدیریت مصرف از سوی مصرف کنندگان در استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از کارت های سوخت اضطراری جایگاه ها از دیگر اهداف اجرای این طرح بوده که خوشبختانه با استقبال و رضایت مندی شهروندان همراه شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به نتایج اجرای این طرح، گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده، مصرف بنزین در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته که نشان دهنده تأثیر اقدامات انجام شده در مدیریت مصرف سوخت در استان است.

حمه حسنی در ادامه با اشاره به پیش بینی و اختصاص سهمیه جبرانی برای مشاغل و گروه های خاص بیان کرد: سهمیه سوخت آژانس های مسافربری و خودروهای طرف قرارداد ادارات و شرکت ها در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برنامه ریزی برای شارژ سهمیه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه سوخت خودروهای فعال در سکوهای حمل ونقل اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی نیز بر اساس پیمایش انجام شده محاسبه و اختصاص داده شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان تأکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، هیچ گونه نگرانی یا کمبودی در زمینه تأمین و توزیع سوخت در سطح استان وجود ندارد و روند خدمات رسانی به شهروندان طبق برنامه ادامه دارد.