سرویس جهان- تخریب محیط زیست در مناطق کردنشین ترکیه، از آتش زدن جنگل‌ها و تخلیه روستاها در دهه ۱۹۹۰ تا اجرای پروژه‌های بزرگ سدسازی، معدنی و انرژی، به یکی از ابعاد کمتر بررسی‌شده منازعه کردها تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان باید در هرگونه تلاش برای دستیابی به صلح پایدار مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، تخریب محیط زیست در مناطق کردنشین ترکیه، در کنار عملیات نظامی و امنیتی علیه حزب کارگران کردستان (پ‌.ک‌.ک)، طی دهه‌های گذشته به ابزاری برای کنترل جمعیت کردها، تغییر ساختارهای اجتماعی و محدود کردن دسترسی آنان به منابع طبیعی تبدیل شده است که به گفته پژوهشگران، علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی، هویت فرهنگی و پیوند تاریخی جوامع کرد با سرزمین خود را نیز تهدید می‌کند.

انریکو ماریا لا فورجیا، در گزارشی که روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، می‌نویسد درگیری میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان از دهه ۱۹۸۰ به عرصه محیط زیست نیز گسترش یافته و تخریب جنگل‌ها، تغییر چشم‌اندازهای طبیعی مرتبط با هویت کردی و کنترل منابع طبیعی، در کنار اهداف نظامی، به ابزارهایی برای پیشبرد سیاست‌های امنیتی و سیاسی آنکارا تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، شماری از پژوهشگران و ناظران بین‌المللی برای توصیف تخریب گسترده اکوسیستم‌ها که بقای جسمی و فرهنگی جوامع محلی را تهدید می‌کند، از اصطلاح «بوم‌کشی» استفاده کرده‌اند. پینار دینچ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه لوند، با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره کاربرد این اصطلاح، تأکید می‌کند که تخریب محیط زیست گاه با طرح‌هایی درهم‌تنیده می‌شود که جوامع مشخص و شیوه زندگی آنها را هدف قرار می‌دهند؛ ازاین‌رو، بررسی این پدیده نباید صرفاً از منظر زیست‌محیطی انجام شود.

به نوشته لا فورجیا، پیوند میان سیاست‌های توسعه‌ای ترکیه و منازعه کردها نشان می‌دهد که تخریب محیط زیست در مناطق کردنشین هم به‌عنوان بخشی از راهبرد مقابله با شورش و هم به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل دسترسی جوامع محلی به منابع طبیعی به کار گرفته شده است. با وجود این سابقه، مسائل زیست‌محیطی تقریباً هیچ جایگاهی در گفت‌وگوهای جاری میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ندارند.

در مناطق کردنشین ترکیه، تخریب محیط طبیعی از سوی ارتش و نیروهای امنیتی این کشور، در موارد متعددی بخشی از سیاست‌های مقابله با شورش بوده است. این شیوه، از نظر تاریخی، به روش‌هایی شباهت دارد که قدرت‌های استعماری پیشین مانند فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از مقاومت جوامع بومی و تثبیت سلطه خود بر سرزمین‌های تحت کنترل به کار می‌گرفتند.

این راهبردها از یک سو اهداف نظامی، مانند نابودی پوشش گیاهی و تخریب تپه‌ها و ایجاد ایست‌های بازرسی در ارتفاعات و گذرگاه‌های رودخانه‌ای برای محدود کردن تحرک نیروهای مسلح را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر، با تغییر محیط طبیعی، به دگرگونی چشم‌اندازهایی منجر می‌شوند که بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جوامع محلی به شمار می‌روند.

نیسان آلیجی، پژوهشگر دانشگاه دربی در حوزه مسائل زیست‌محیطی و عدالت انتقالی، معتقد است تخریب محیط زیست در کردستان مستقیماً هویت کردی را تهدید می‌کند؛ زیرا قطع پیوند مردم با محیط زندگی و سرزمین خود، به جابه‌جایی جمعیت، خالی شدن مناطق از سکنه و از بین رفتن ارتباط جوامع محلی با محصولات کشاورزی و شیوه‌های سنتی معیشت منجر می‌شود.

به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰، ارتش ترکیه به‌طور نظام‌مند بخش‌هایی از محیط طبیعی مناطق کردنشین را تخریب کرد. این اقدامات هم با هدف جلوگیری از استفاده نیروهای چریکی از جغرافیایی انجام می‌شد که شناخت دقیقی از آن داشتند و هم برای وادار کردن غیرنظامیان کرد به ترک روستاها و سکونت در مناطق شهری صورت می‌گرفت چرا که کنترل امنیتی و نظارت بر جمعیت در آنها آسان‌تر بود.

شهر آمد یا دیاربکر، در همین دوره با افزایش قابل توجه جمعیت روبه‌رو شد. آتش زدن جنگل‌ها، مسدود کردن دشت‌ها به دلایل نظامی و محدود کردن فعالیت‌های کشاورزی، بسیاری از روستاییان را به ترک محل زندگی خود وادار کرد. این افراد برای یافتن معیشت به شهرها مهاجرت کردند؛ جایی که نیروهای پلیس و دستگاه‌های امنیتی امکان بیشتری برای اجرای عملیات، نظارت و فعالیت‌های تبلیغاتی داشتند.

پینار دینچ می‌گوید تخلیه روستاها، آوارگی اجباری و نابودی منابع معیشتی روستاییان، از اجزای اصلی راهبرد امنیتی دولت ترکیه بوده و شرایط لازم برای به حاشیه رانده شدن اقتصادی و اجتماعی جوامع کرد را فراهم کرده است. تبدیل اجباری کشاورزان به نیروی کار کم‌مهارت در بخش صنعت نیز یکی از عوامل اصلی فقر در مناطق کردنشین به شمار می‌رود. این شیوه از الگوهای شناخته‌شده در سیاست‌های استعماری پیروی می‌کند.

از این منظر، حمله به محیط زیست تنها به از دست رفتن منابع طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه معیشت، میراث فرهنگی، احساس تعلق به سرزمین و هویت جمعی جوامع محلی را نیز تضعیف می‌کند.

یکی از نمونه‌های بارز این روند، شهر تاریخی حسن‌کیف در کرانه رود دجله است؛ سکونتگاهی که از کهن‌ترین مناطق مسکونی پیوسته در جهان به شمار می‌رود. احداث سد ایلیسو در سال ۲۰۲۰ بخش گسترده‌ای از این شهر باستانی را به زیر آب برد و در حدود ۸۰ درصد آن را از میان برد. این پروژه با وجود اعتراض ساکنان محلی و فعالان محیط زیست و انتقال شماری از بناهای تاریخی، به نابودی بخش مهمی از میراث فرهنگی منطقه منجر شد.

دینچ معتقد است مخالفت با سد ایلیسو صرفاً به حفاظت از محیط زیست محدود نبود، بلکه حفاظت از چشم‌اندازهای فرهنگی، تداوم تاریخی و شیوه‌های تعلق اجتماعی مردم به سرزمینی را نیز در بر می‌گرفت که برای آنان جایگزین‌ناپذیر بود.

بر اساس این گزارش نشریه آمارگی، سیاست‌های مدیریت محیط زیست و کنترل جمعیت در مناطق کردنشین همچنان ادامه دارد، اما ابزارهای اجرای آن تغییر کرده است. آلیجی می‌گوید ماهیت این سیاست‌ها تا حد زیادی ثابت مانده، اما دولت ترکیه اکنون بیش از گذشته از ابزارهایی مانند طرح‌های معدنی و بهره‌برداری از جنگل‌ها در کنار سیاست‌های امنیتی استفاده می‌کند. این ترکیب، تشخیص و مستندسازی پیامدهای اقدامات دولت و اعتراض به آنها را دشوارتر کرده است.

گسترش طرح‌های انرژی خورشیدی نیز از دیگر مواردی است که این پژوهشگر به آن اشاره می‌کند. به گفته آلیجی، یکی از طرح‌های اجراشده در اطراف شهر آمد، با مخالفت فعالان و جوامع محلی روبه‌رو شده است. او هشدار می‌دهد که اجرای این پروژه ممکن است به تخریب بخش بزرگی از منطقه‌ای سرسبز و غنی منجر شود که بیش از هزار و ۹۰۰ روستا را در بر می‌گیرد و در نهایت، جابه‌جایی جمعیت محلی را در پی داشته باشد.

پژوهشگران معتقدند پروژه‌هایی که با عنوان توسعه، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال معرفی می‌شوند، در عمل ممکن است منافع اقتصادی را در اختیار شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار دهند، درحالی‌که هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی آنها بر دوش ساکنان محلی باقی بماند. دینچ می‌گوید نهادهای دولتی ترکیه با تسهیل دسترسی شرکت‌ها به زمین و منابع طبیعی از این روند پشتیبانی می‌کنند، اما مردم منطقه اغلب تنها از فرصت‌های شغلی موقت و ناپایدار بهره‌مند می‌شوند و در مقابل، با پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی بلندمدت مواجه هستند.

با وجود این شرایط، در سال‌های گذشته جنبش‌های اعتراضی و تشکل‌های زیست‌محیطی در ترکیه و مناطق کردنشین گسترش یافته‌اند. اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳، که در ابتدا در مخالفت با طرح دولت برای تخریب فضای سبز این پارک در نزدیکی میدان تقسیم استانبول و احداث پارکینگ آغاز شد، به نمادی از مقاومت گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در برابر سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد.

در مناطق کردنشین نیز جنبش‌های زیست‌محیطی به‌تدریج سازمان‌یافته‌تر شده‌اند. دینچ می‌گوید محیط زیست یکی از سه پایه اصلی کنفدرالیسم دموکراتیک، در کنار دموکراسی از پایین و رهایی زنان، است و از همین رو جایگاه ویژه‌ای در اندیشه سیاسی، هویت و فعالیت‌های اجتماعی کردها دارد.

جنبش محیط زیست بین‌النهرین، یکی از تشکل‌های فعال در این حوزه، در مستندسازی تخریب‌های زیست‌محیطی، سازمان‌دهی جوامع محلی و پیوند دادن مطالبات زیست‌محیطی با مبارزه برای دموکراسی و حقوق اجتماعی نقش داشته است. ابتکارهایی مانند مجمع آب بین‌النهرین نیز با مشارکت سازمان‌های کردی، فعالان خارجی و شماری از گروه‌های زیست‌محیطی ترکیه شکل گرفته‌اند. این مجمع با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های هفتگی در آمد، در تلاش است آگاهی عمومی و توانایی جوامع محلی برای مقابله با تخریب محیط زیست را افزایش دهد.

با این حال، فعالان زیست‌محیطی کرد همچنان با بی‌اعتمادی و طردشدگی، حتی از سوی برخی گروه‌های زیست‌محیطی ترکیه، روبه‌رو هستند. آلیجی می‌گوید مسائل زیست‌محیطی در مناطق کردنشین از سوی بخش‌هایی از جامعه ترکیه به‌طور جدایی‌ناپذیری با موضوعات امنیتی مرتبط دانسته می‌شود و همین مسئله مانع شکل‌گیری همکاری گسترده‌تر شده است.

دینچ نیز تأکید می‌کند که بحران‌های زیست‌محیطی در مناطق کردنشین، در مقایسه با رویدادهای مشابه در دیگر نقاط ترکیه، توجه عمومی کمتری را به خود جلب می‌کنند. در نتیجه، فعالان این حوزه علاوه بر فشارهای سیاسی، باید با بی‌تفاوتی و سکوت بخش‌هایی از جامعه نیز مقابله کنند. آلیجی در همین زمینه هشدار می‌دهد که حتی اگر جنگ در مقطع کنونی متوقف شده باشد، تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد.

این نگرانی‌ها پس از تصویب قانون شماره ۷۵۵۴ در پارلمان ترکیه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. این قانون که حدود یک ماه پس از برگزاری مراسم زمین گذاشتن سلاح از سوی پ.‌ک.‌ک به تصویب رسید، زمینه را برای تسهیل پروژه‌های معدنی و توسعه‌ای فراهم کرد و نگرانی‌هایی درباره کاهش تضمین‌های زیست‌محیطی و پیامدهای این طرح‌ها برای مناطقی که دهه‌ها تحت تأثیر درگیری بوده‌اند، به وجود آورد.

به نوشته این گزارش، غیبت موضوع محیط زیست در مذاکرات صلح میان آنکارا و پ‌ک‌ک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مناطق درگیر منازعه از منابع طبیعی قابل توجهی برخوردارند و اجرای پروژه‌های جدید استخراجی می‌تواند الگوهای پیشین سلب مالکیت و محرومیت جوامع محلی را بازتولید کند. تسهیل دسترسی شرکت‌ها به زمین و منابع طبیعی، بدون در نظر گرفتن حقوق ساکنان و ضرورت حفاظت از محیط زیست، ممکن است به تشدید همان نارضایتی‌هایی منجر شود که روند صلح قرار است به آنها پایان دهد.

نیسان آلیجی که در سال ۲۰۲۵ همراه با سوآن ام. سگویا-تسومپا، پژوهشگر دیگر، در مناطق کردنشین ترکیه تحقیق میدانی انجام داده است، می‌گوید ساکنان محلی از روند صلح استقبال می‌کنند، اما درباره شکست احتمالی آن نگران هستند و از اینکه مسائل زیست‌محیطی در این روند مورد توجه قرار نگرفته، ابراز نگرانی می‌کنند.

این دو پژوهشگر در عین حال، اجرای الگوی «عدالت انتقالی سبز» را یکی از راه‌های احتمالی برای رسیدگی به پیامدهای زیست‌محیطی منازعه می‌دانند. عدالت انتقالی در شکل سنتی خود بر رسیدگی به نقض حقوق بشر، از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و آوارگی، پس از دوره‌های جنگ یا حکومت اقتدارگرا تمرکز دارد؛ اما رویکرد سبز آن، تخریب محیط زیست را نیز به‌عنوان یکی از میراث‌های خشونت سیاسی و منازعه به رسمیت می‌شناسد و پیامدهای بلندمدت آن را برای جوامع محلی و نسل‌های آینده در نظر می‌گیرد.

از نگاه دینچ، اجرای چنین رویکردی در مناطق کردنشین مستلزم آن است که تخریب اکوسیستم‌ها به‌عنوان شکلی از خشونت و سلب مالکیت شناخته شود و احیای محیط زیست، استفاده از دانش بومی و مشارکت جوامع محلی در کنار سازوکارهای حقیقت‌یابی، جبران خسارت و اصلاح نهادی قرار گیرد. به اعتقاد او، بدون توجه به بنیان‌های زیست‌محیطی زندگی جوامع محلی، صلحی پایدار شکل نخواهد گرفت.

آلیجی نیز به روند صلح کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) به‌عنوان نمونه‌ای از امکان استفاده از عدالت انتقالی سبز اشاره می‌کند. در این تجربه، تخریب محیط زیست بخشی از خسارت‌های مرتبط با منازعه در نظر گرفته شد و حقوق طبیعت و ضرورت جبران آسیب‌های واردشده به اکوسیستم‌ها و جوامع روستایی و بومی مورد توجه قرار گرفت.

این رویکرد علاوه بر جبران خسارت‌های گذشته، بر جلوگیری از تکرار خشونت از طریق رسیدگی به عوامل ساختاری سلب مالکیت و بهره‌برداری مخرب از منابع طبیعی تأکید دارد؛ موضوعی که به نوشته لا فورجیا، همچنان در روند رسیدگی به مسئله کردها در ترکیه جایگاهی جانبی داشته و این مسئله می‌تواند یکی از موانع دستیابی به صلحی پایدار باشد.