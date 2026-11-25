کارگردان نمایش آیینی «پشیا»:

سرویس کردستان - کارگردان نمایش آیینی «پشیا» از شهرستان لاهیجان استان گیلان، با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری آیین های بومی، گفت: در این اثر تلاش کرده ایم بخشی از آداب، رسوم و سنت های منطقه خود را در قالب هنر نمایش به مخاطبان معرفی کنیم.

آرزو علیپور پس از اجرای این اثر در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، اظهار کرد: این نمایش از استان گیلان، شهرستان لاهیجان به جشنواره آمده و محتوای آن برگرفته از آداب و رسوم و فرهنگ بومی منطقه ماست.

وی افزود: در این اثر تلاش کرده ایم بخشی از آیین ها و سنت های مردم منطقه خود را با زبان هنرهای نمایشی به تصویر بکشیم و زمینه آشنایی مخاطبان با داشته های فرهنگی و هویتی گیلان را فراهم کنیم.

علیپور با اشاره به سابقه حضور خود در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بیان کرد: چندین دوره است که در این جشنواره حضور دارم و علاوه بر شرکت در بخش اجرا، در یکی از دوره ها نیز به عنوان داور بازخوان در کنار ستاد برگزاری جشنواره همکاری داشته ام.

وی با ابراز رضایت از حضور مستمر در این رویداد هنری، گفت: خوشبختانه در دوره های مختلف حضور در جشنواره، موفق به کسب رتبه ها و عناوینی شده ایم که این اتفاق را حاصل لطف خداوند، تلاش گروه و همراهی دوستان و عوامل اجرایی می دانم.

کارگردان نمایش آیینی «پشیا» در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره، حضور در این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ های بومی، تبادل تجربه میان هنرمندان و ارتباط با مخاطبان مناطق مختلف کشور دانست.