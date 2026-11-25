نگاهی تحلیلی به جایگاه علمی دانشگاه های ایران در جهان؛

سرویس کردستان - در ماه های گذشته، اخبار مربوط به جایگاه دانشگاه های ایران در نظام های رتبه بندی جهانی چندان امیدوارکننده نبوده است؛ از حذف نام ایران در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۶ آن هم در حالی که سال قبل ۳۴ دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور داشتند تا سقوط رتبه ۴۴ دانشگاه از ۴۷ دانشگاه حاضر در رتبه بندی آسیایی QS ۲۰۲۷ و نرسیدن هیچ کدام به جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا! آماری که بدون شک نگرانی هایی را درباره آینده رقابت علمی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش کرد پرس، اما با نگاهی دقیق تر به سازوکار این رتبه بندی ها، نمی توان صرفا با دیدن اعداد و رتبه ها حکم به افت کیفیت پژوهش در دانشگاه های کشور داد؛ واقعیت این است که سرعت بالای رشد و سرمایه گذاری دانشگاه های رقیب در منطقه، محدودیت های ارتباطات بین المللی و تنگناهای بودجه ای پژوهش در ایران، وزن سنگینی در این معادلات دارند و نتیجه نهایی را در سطح جهانی جابه جا می کنند.

در همین راستا، دکتر بهمن بهرام نژاد، معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان به تشریح عوامل موثر بر تغییر جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های بین المللی، وضعیت دانشگاه کردستان در شاخص های پژوهشی و فناورانه و برنامه های این دانشگاه برای تقویت جایگاه علمی و بین المللی خود پرداخته است.

معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان، در تشریح دلایل افت جایگاه دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی، به ویژه رتبه بندی آسیایی QS و رتبه بندی تایمز، گفت: این موضوع را می توان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست، سرعت بالای پیشرفت دانشگاه های رقیب در کشورهای آسیایی، منطقه و جهان و دوم، تغییرات و محدودیت هایی که در عملکرد و ظرفیت رقابت بین المللی دانشگاه های کشور ایجاد شده است.

بهمن بهرام نژاد با اشاره به سرمایه گذاری گسترده دانشگاه های کشورهای مختلف در حوزه آموزش عالی اظهار کرد: دانشگاه های کشورهای شرق آسیا و حتی خاورمیانه طی سال های اخیر سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه پژوهش، نوآوری، جذب استعدادهای بین المللی و توسعه همکاری های دانشگاهی انجام داده اند که این روند موجب شده سرعت رشد این دانشگاه ها افزایش یابد و هر سال تعداد بیشتری از آن ها وارد رتبه بندی های بین المللی تایمز و QS شوند؛ موضوعی که بدون شک رقابت را برای سایر دانشگاه ها دشوارتر می کند.

وی محدودیت در همکاری های علمی و بین المللی را یکی از مهم ترین موانع پیش روی دانشگاه های ایران دانست و تصریح کرد: پژوهش و فناوری ماهیتی شبکه ای دارند و در بستر ارتباطات بین المللی میان دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پژوهشگران شکل می گیرند، در این میان تحریم ها، دشواری انتقالات مالی، مشکلات مربوط به فرصت های مطالعاتی و محدودیت ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی، زمینه همکاری های بین المللی دانشگاه های کشور را با دشواری مواجه کرده است.

بهرام نژاد در ادامه، محدودیت منابع مالی و زیرساخت های پژوهشی را از دیگر عوامل موثر بر کاهش قدرت رقابت دانشگاه های ایران برشمرد و گفت: کاهش قدرت خرید تجهیزات آزمایشگاهی، افزایش هزینه خدمات پژوهشی، فرسودگی و دشواری ورود تجهیزات جدید، همگی بر کیفیت پژوهش و میزان اثرگذاری فعالیت های علمی دانشگاه ها تاثیر می گذارند.

به گفته معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان، مهاجرت نخبگان و کاهش ماندگاری سرمایه های انسانی متخصص نیز از دیگر چالش های جدی آموزش عالی کشور است؛ چراکه طی سال های اخیر تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران جوان و دانشجویان مستعد از کشور مهاجرت کرده اند؛ به گونەای که طبق آمارها گفتە می شود، اگر مقالات پژوهشگران ایرانی خارج شده از کشور نیز در محاسبه تولیدات علمی ایران لحاظ شود، جایگاه علمی کشور در سطح جهانی نه تنها افت نخواهد کرد که رشد قابل توجهی نیز خواهد کرد.

وی ضعف در بین المللی سازی دانشگاه ها را نیز در کنار این عوامل موثر دانست و افزود: در زمینه توسعه دوره های مشترک آموزشی و پژوهشی و ایجاد ارتباط و تعامل موثر با دانشگاه های خارجی، آن گونه که باید موفق عمل نکرده ایم و از سوی دیگر، سهم پژوهش و تحقیق و توسعه از بودجه کشور نیز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

بهرام نژاد با تاکید بر اهمیت سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: این سهم در کشور ما حدود ۰.۷ درصد است، درحالیکه در کشورهای پیشرفته به بیش از ۶ درصد می رسد؛ برای مثال این رقم در کره جنوبی نزدیک به ۵ درصد، در آمریکا حدود ۴ درصد و در رژیم صهیونیستی حدود ۶ درصد است که بدون تردید چنین تفاوتی در میزان سرمایه گذاری، تاثیر قابل توجهی بر کیفیت و اثربخشی پژوهش و در نهایت توان رقابتی دانشگاه ها دارد.

افت رتبه جایگاەهای کشور لزوما به معنای افت کیفیت دانشگاه ها نیست

معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی به معنای افت کیفیت علمی آن هاست، بر ضرورت تفکیک سه مفهوم تاکید کرد و گفت: باید میان عملکرد واقعی دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، امتیازی که دانشگاه در شاخص های رتبه بندی کسب می کند و جایگاه نسبی آن در مقایسه با سایر دانشگاه های جهان تفاوت قائل شویم؛ چراکه این سه مفهوم لزوما یکسان نیستند.

وی ادامه داد: برای نمونه در برخی شاخص ها مانند تعداد مقالات و عملکرد آموزشی و پژوهشی، دانشگاه های کشور نسبت به سال های گذشته نه تنها افتی نداشته اند، بلکه رشد نیز داشته اند؛ با این حال در رقابت با دانشگاه های سایر کشورها عقب افتادەایم؛ بنابراین مسئله لزوما ضعیف تر شدن دانشگاه های ایران نیست، بلکه در برخی مولفه های تعیین کننده، متناسب با سرعت تحولات آموزش عالی جهان پیش نرفته ایم.

بهرام نژاد تاکید کرد: باوجود همە عوامل ذکر شدە دانشگاه های ما همچنان با تلاش و کیفیت قابل قبولی فعالیت می کنند، اما از آنجا که رتبه بندی های بین المللی ماهیتی رقابتی دارند و کشورهای دیگر با سرعت بیشتری در حال پیشرفت هستند، ممکن است جایگاه دانشگاه های ایران کاهش پیدا کند؛ حتی در شرایطی که عملکرد علمی و پژوهشی آن ها روندی رو به رشد داشته باشد.

رشد شاخص های پژوهشی دانشگاه کردستان با وجود افت جایگاه در رتبه بندی ها

بهرام نژاد در تشریح وضعیت دانشگاه کردستان در رتبه بندی های اخیر نیز گفت: دانشگاه کردستان نیز مانند بسیاری از دانشگاه های کشور در دو رتبه بندی اخیر آسیایی QS و تایمز با افت جایگاه مواجه شده است و عوامل مطرح شده درباره دانشگاه های ایران در مورد دانشگاه کردستان نیز صدق می کند؛ با این حال بررسی عملکرد داخلی دانشگاه نشان می دهد که در حوزه کمیت و کیفیت پژوهش روند رو به رشدی داشته ایم.

وی با اشاره به افزایش تولیدات علمی دانشگاه افزود: تعداد مقالات منتشرشده دانشگاه، به ویژه مقالات Q1 که یکی از شاخص های مهم کیفیت تولیدات علمی محسوب می شوند، به صورت سالانه افزایش یافته است، به طوری که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۵ نیز نسبت به بازه زمانی مشابه، رشد مقالات Q1 را شاهد هستیم.

به گفته وی، این رشد تنها به انتشار مقالات محدود نمی شود و دانشگاه کردستان در حوزه طرح های برون دانشگاهی، ارتباط با جامعه و صنعت و همچنین فناوری و نوآوری نیز عملکرد رو به رشدی داشته است؛ با این وجود محدودیت های موجود در انتشار مقالات و توسعه همکاری های بین المللی در کنار سرعت بالای پیشرفت دانشگاه های رقیب در سایر کشورها بر جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی تاثیر گذاشته است.

تشکیل کارگروه تخصصی رنکینگ دانشگاهی و توسعه همکاری های بین المللی در دانشگاه کردستان

معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان با اشاره به برنامه های این دانشگاه برای بهبود جایگاه خود در رتبه بندی های بین المللی اظهار کرد: دانشگاه در این زمینه منفعل نبوده و مجموعه ای از برنامه ها را برای تقویت جایگاه علمی و افزایش قدرت رقابت بین المللی خود در دست اجرا دارد.

وی تشکیل کارگروه تخصصی رتبه بندی دانشگاه را یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد و گفت: این کارگروه هر دو هفته یک بار جلساتی را برگزار می کند و در جریان این جلسات، شاخص های رتبه بندی، نقاط قوت و ضعف دانشگاه به صورت تخصصی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا بر اساس آن بتوان برنامه ریزی دقیق تری برای ارتقای جایگاه دانشگاه انجام داد.

بهرام نژاد توسعه همکاری های علمی بین المللی را از دیگر اولویت های دانشگاه دانست و افزود: برنامه هایی برای گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای مختلف از جمله چین، ژاپن و روسیه و همچنین برخی کشورهای اروپایی، در دستور کار قرار دارد و در کنار آن تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت نیز به طور جدی دنبال می شود و تاکنون با تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت ها تفاهم نامه همکاری منعقد شده و طرح ها و فعالیت های مشترکی در حال پیگیری است.

وی استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی را نیز یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای تقویت فعالیت های پژوهشی دانشگاه عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم از این ظرفیت در راستای ارتقای کیفیت و کمیت پژوهش های دانشگاه استفاده کنیم.

رشد قابل توجه طرح های مورد حمایت بنیاد ملی علم ایران

بهرام نژاد با اشاره به افزایش توان دانشگاه کردستان در جذب منابع مالی پژوهشی خارج از دانشگاه، این موضوع را یکی از نشانه های رشد فعالیت های پژوهشی دانست و گفت: دانشگاه کردستان طی سال های اخیر در زمینه جذب طرح های پژوهشی مورد حمایت بنیاد ملی علم ایران عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی در تشریح آمار این طرح ها اظهار کرد: دانشگاه کردستان در سال ۱۴۰۱ تعداد پنج طرح، در سال ۱۴۰۲ تعداد هفت طرح و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹ طرح مورد حمایت بنیاد ملی علم ایران داشته است که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ طرح رسیده و تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۵ نیز تعداد طرح های مصوب دانشگاه در این بنیاد به ۴۹ طرح افزایش یافته است.

به گفته معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان، مجموع اعتبار این ۴۹ طرح حدود ۱۹ میلیارد تومان است که نشان دهنده رشد دانشگاه در زمینه جذب منابع مالی پژوهشی و استفاده از ظرفیت های خارج از دانشگاه است.

وی همچنین از جذب اعتبارات مناسب از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی وزارت علوم خبر داد و افزود: این اعتبارات با هدف ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه جذب شده اند، علاوه بر این تامین مالی پژوهش از سایر منابع نیز در حال پیگیری است تا بتوانیم روند رشد و کیفیت تولیدات علمی دانشگاه را حفظ و تقویت کنیم.

دانشگاه کردستان در جمع پنج دانشگاه دارای مدرسه اشتغال

معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان در ادامه به برنامه های این دانشگاه در حوزه توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر اقدامات و برنامه های مناسبی در این حوزه اجرا شده است که راه اندازی مدرسه اشتغال یکی از مهم ترین آن هاست.

وی با بیان اینکه دانشگاه کردستان در زمره پنج دانشگاه کشور قرار دارد که مدرسه اشتغال را راه اندازی کرده اند، افزود: این مدرسه طی یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و دوره ها و برنامه های مختلفی برای دانشجویان و دانش آموختگان برگزار کرده است.

بهرام نژاد همچنین مرکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان را یکی از مراکز رشد نوین کشور معرفی کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ مرکز رشد نوین در کشور فعالیت می کنند که مرکز رشد دانشگاه کردستان نیز در زمره این مراکز قرار گرفته است؛ در همین راستا تفاهم نامه هایی با پارک علم و فناوری استان، صندوق پژوهش و فناوری استان و معاونت فناوری وزارت علوم منعقد شده و برنامه های لازم برای ارتقای فعالیت های این مرکز در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساخت های نوآوری دانشگاه اظهار کرد: طی یک سال اخیر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان از معاونت علمی ریاست جمهوری برای راه اندازی و تجهیز فضاهای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه جذب کرده ایم که این اعتبار زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت های این مجموعه فراهم می کند.

افزایش نشریات دارای رتبه الف در دانشگاە کردستان

بهرام نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نشریات علمی دانشگاه کردستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۸ نشریه فعال در دانشگاه داریم که از این تعداد، شش نشریه در سال جاری موفق به کسب رتبه الف شده اند؛ درحالی که سال گذشته تنها یک نشریه دانشگاه توانست این رتبه را کسب کند.

وی این افزایش را حاصل برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت نشریات دانست و افزود: برای سال آینده برنامه ریزی کرده ایم که چهار نشریه دانشگاه وارد پایگاه اسکوپوس شوند و نمایه بین المللی دریافت کنند، همچنین استانداردهای علمی و اجرایی برای تمامی نشریات دانشگاه در حال ارتقاست تا در سال های آینده هم تعداد نشریات دارای رتبه الف افزایش یابد و هم نشریات بیشتری در پایگاه های معتبر بین المللی مانند اسکوپوس و وب آو ساینس نمایه شوند.

بازنگری آیین نامه نشر دانشگاه و توسعه عرضه کتاب در پلتفرم های آنلاین

معاون پژوهشی و نوآوری دانشگاه کردستان در پایان به اقدامات انجام شده در حوزه نشر و انتشارات دانشگاه اشاره کرد و گفت: آیین نامه نشر دانشگاه به طور کامل بازنگری شده و با هدف ارتقای کیفیت و استانداردسازی فرآیندهای انتشار کتاب، تغییرات لازم در آن اعمال شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، کتاب های منتشرشده از سوی انتشارات دانشگاه می توانند در پلتفرم های آنلاین مانند طاقچه عرضه شوند تا امکان دسترسی و مطالعه آن ها برای مخاطبان بیشتری فراهم شود.

بهرام نژاد با تاکید بر اینکه فعالیت انتشارات دانشگاه صرفا به آثار اعضای هیئت علمی و کارکنان محدود نیست، خاطرنشان کرد: کتاب های تالیفی و پژوهشی خارج از دانشگاه، به ویژه در حوزه کردستان شناسی و موضوعات مرتبط با مسائل استان و منطقه نیز در انتشارات دانشگاه بررسی و منتشر می شوند، همچنین دانشجویان می توانند آثار تالیفی خود را برای بررسی و داوری ارائه دهند و در صورت احراز شرایط لازم، کتاب آن ها نیز از سوی انتشارات دانشگاه به چاپ برسد.

گفت و گو: دلنیا گوهری نژاد